天水圍共享單車遭毀壞　剪斷煞車線單車掉河　LocoBike懸紅緝兇

共享單車自2017年進軍香港，為市民提供更多代步工具選擇，但單車遭惡意破壞的情況一直持續，現時更只剩下「藍色車」LocoBike尚在營運，該公司最近表示，設於天水圍的共享單車屢遭「行刑式毀壞」，由最初剪斷煞車線、𠝹櫈、掉河、數車被捆綁、以至拖行至迴旋處，破壞手法變本加厲，呼籲街坊拍下罪證，一旦成功讓刑毀者入罪，即可獲得2000元現金及免費使用單車1年。

LocoBike指旗下共享單車被人針對性毀壞，例如扭斷煞車線，再在2車之間纏上膠紙。（fb「LocoBike樂區踩」圖片）

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LocoBike周四（7日）在facebook專頁上傳影片及多張照片，表示近大半年，公司擺放在天水圍的共享單車持續遭到針對性的破壞，由起初的剪斷煞車線、𠝹櫈、掉河等，至現時揼爛膠籃、用鐵線捆綁兩車，以及直接拖行多架單車行到迴旋處上，猶如「行刑般毁壞單車」。

公司稱疑犯的作案範圍逐漸擴大，雖多次報警求助，惟一直未見作用，令公司感到洩氣和焦躁，亦打擊共享單車在天水圍地區的營運。帖文呼籲市民若目擊有可疑人物，可拍下其樣貌及犯案過程，公司接獲通知後將派人到場，成功將疑犯逮捕歸案的話，舉報者可獲2000元現金和免費使用單車1年。

不少市民怒斥破壞單車者自私，指大埔、屯門等地區亦有類似情況，紛紛留言痛批「搵親都要半個鐘以上，跟住有時搵到又畀人私鎖」、「次次想踩搵唔到車、搵到爛車就多得呢啲人」、「唔怪得成日咁難搵車」、「對住啲自私嘅人好無奈」；有天水圍街坊則表示會多加留意，「只要見到，唔要錢都通知你哋」。

（LocoBike facebook）

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