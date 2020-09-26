大媽西營盤超市門口違泊霸佔行人路　被斥自私反罵：咁巴閉報警囉

同為道路使用者，絕不應貪一時方便而阻礙他人，但最近有市民在西營盤發現1輛私家車肆無忌憚地停泊在行人路上，幾乎霸佔整條路，僅留下約1個身位的空隙，他出言勸喻女司機，未料反遭惡言相向，直言「咁巴閉報警囉！」。

有市民周四（24日）在西營盤目擊1輛私家車剷上行人路，女司機更將車直接停泊在超市門外。（fb「西環變幻時」圖片）

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樓主周四（24日）在facebook群組「西環變幻時」分享事發經過，表示當天下午途經西營盤第三街時，目擊1名女司機將私家車停泊在行人路上，然後到一旁的超市購物。據照片顯示，私家車只距離超市門口約半米，行人勉強能夠通過。

樓主後來向女司機反映問題，表示「你咁泊法人哋好難行㗎」，輪椅亦難以通行，變相要從馬路經過，惟女司機聽後仍不為所動，更指「唔使咁緊張啦」、「咁巴閉報警囉！」，令樓主大嘆無奈。

私家車阻礙行人過路，有人出言提醒，卻被女司機反罵「咁巴閉報警囉！」。（fb「西環變幻時」圖片）

樓主稱自己最後沒有報警，認為即使當場報案，對方亦早已逃之夭夭；帖文直斥：「自私嘅妳，今日富貴有車代步，都顧吓人感受」，呼籲市民使用道路時設身處地思考。

大批網民看完帖文後批評女司機自私，着有相作證的樓主「報1823」，並笑言「行過路過啲袋啊、拉鏈啊好易刮花㗎嘛」、「快啲攞鎖匙出嚟」。有網民更指出涉事女司機為「慣犯」，表示自己曾經與同事站在公司門口聊天，「條路好窄呀，佢都仍然開車，爭啲撞親我哋」。

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