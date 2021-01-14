開窗見塞滿積雪點算好？　北海道男生當雪櫃用笑翻網民

撰文：向樂高
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步入深冬後氣溫急降，不少較寒冷的地區更是下了連場大雪，四周都是皚皚白雪。居於北日北海道的男生分享生活的日常，他指適逢今年下雪量乃近年之冠，家外積雪逐漸遮蓋窗外，打開窗亦塞滿積雪。有見及時，他想到妙計化危為機，就是將厚厚積雪當成自家專用雪櫃。
從男生上載的圖片可見，他在積雪挖出洞子，再放進啤酒等飲品，就搖身一變成天然雪櫃！網民對此一致讚好，表示「太天才了吧！」，其後更引來不少人分享自家的「天然雪櫃使用法」！
當你忘記把啤酒放進雪櫃，只要打開窗放進雪裏即可！（twitter@no_name_20xx）
粉絲焗製《哆啦A夢》神奇方包 切開秒見崩壞叮噹超搞笑
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((̵̵́ ̆̂̑͟˚̩̮ ̆̂̑)̵̵̀)— izuyo (@izumickey0719) April 26, 2020
ドラえもんのパンを焼きました🍞@doraemonChannel #ドラえもん #doraemon#手作りパン #homemadebread pic.twitter.com/B8gn40CVhk
今日はドラえもんの誕生日🎉— izuyo (@izumickey0719) September 3, 2020
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