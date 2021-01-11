一家四口用膳　幼兒飯後想同枱坐被指責　港媽嘆無人理解湊仔辛酸

【新冠肺炎／限聚令】政府月前收緊限聚令至2人，全港食肆都遵守規定，以免墮入法網。最近有港媽在網上分享外出用膳的經歷，指一家四口本來分枱用餐，但4歲兒子飯後堅持找媽媽，即被旁人提醒「有限聚呀」，讓事主慨嘆「我哋一家四口都唔可以安安樂樂食餐飯？」，又指分隔兒子時的心情猶如「生離死別」。帖文引來不少網民表示同情，但亦有人稱食肆亦是奉命執行限聚令，大家各有無奈。

有港媽指早前一家四口外出用膳，她與2個兒子曾同枱，被旁人提醒有限聚令，讓她慨嘆街外人不理解為人父母的辛酸。示意圖，非當事人。（資料圖片）

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該港媽向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示早前她與丈夫、1歲和4歲的兒子到某商場的飲食區用餐，夫妻分枱坐並各自照顧1名小朋友，2張枱被走廊分隔。一家人在拉麵店點了2人餐，他們需將食物傳來傳去，同時又要照顧兒子，非常手忙腳亂。

港媽續指，當長子吃完拉麵後，便走到她的那一枱，她擔心觸犯限聚令而拒絕，但長子隨即「扭計」，她只好先打開YouTube讓2個兒子乖乖坐着觀看，同時好讓丈夫先吃飽。不過，港媽稱很快便有1名男子走近，並告訴她「有限聚呀」，她丈夫見狀便將長子抱回原本座位，長子立即大哭。

港媽崩潰表示，當時她只好跟兒子坦言：「你喊大聲啲啦，無人會話你嘈㗎，而家有限聚你無得同媽咪坐㗎……」，自己亦感到非常無助，慨嘆「點解會變成咁？我哋一家四口都唔可以安安樂樂食餐飯？」，反問4歲小朋友怎會明白何謂限聚令、為何要限聚等，「我嗰刻感覺好似生離死別咁……真係好痛心！」。

政府收緊限聚令至2人，大多餐廳均以膠板分隔食客。（資料圖片）

她表示，自己無法控制小朋友吵着要與她一起坐，「但街外人又點會明白我哋湊小朋友出街食飯嘅辛酸呢？」，大嘆在疫情下，小朋友已不能回學校，也去不了公園，「唔通連出去食個晏都要受人批評？」，「我碗拉麵食咗半碗都無！只想快啲過返正常嘅生活……」。

帖文引來網民討論，有人安慰事主，「明白妳苦況，下次試下同大仔解釋下」、「我都明一家幾口出街無得一齊坐的無奈」。不過，也有網民質疑事主的看法，認為市民亦應體諒食肆，「妳有妳無奈，但要明白人哋做飲食行業都無奈」、「有人逼你哋出街？」、「喺係屋企食咪唔使嬲」、「想安樂茶飯喺屋企食啦」。

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