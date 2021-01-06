港媽帶子女回內地避疫　讚深圳防疫措施嚴謹過香港：隔離完好自由

本港新冠肺炎第4波疫情回落緩，政府宣布禁晚市堂食及2人限聚令等防疫措延長2周（至1月20日），並明言於農曆新年前放寬機會不大。有港媽近日在網上討論區發帖，分享自己帶子女回內地避疫的過程，不僅大讚當地防疫措施做得嚴謹，「過關開始已經好嚴」，還稱隔離後可以出街嘆世界，「感覺好自由」。

有港媽發帖，分享自己帶子女回內地避疫的過程，不僅大讚當地防疫措施做得嚴謹，還稱隔離後可以出街，「感覺好自由」。（親子王國討論區圖片）

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該港媽在「親子王國討論區」發帖，指終於鼓起勇氣到內地避疫，趕及在深圳實施入境檢疫新安排前完成14天隔離，由於攜同小朋友，只需2日在酒店隔離，其餘12日都可以住在親戚家中，剛好隔離完就放聖誕假，「隔離完出街，感覺好自由吖！」。

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她在帖文中還上載多張美食照，稱「探魚，椰子雞，小龍蝦，喜茶等等，一間間食」，並指在內地出外用餐不怕傳染，「香港已經好多隱形病人，出去食嘢都驚」，當地市面亦回復正常，「街上唔覺太多人，但餐廳人多，要排隊等位」。

她又逐一分享過關情況及當地隔離措施，大讚非常嚴謹，感覺安全▼▼▼

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帖文引起一眾網民熱烈討論，有人大叫羨慕，「困咗成年，真想外出遊玩」，但亦有網民認為學校停止面授課堂，不代表讓你周圍去遊玩，但該港媽則反駁其小朋友沒有荒廢學業，「上zoom，你都係喺屋企上，我喺呢邊屋企上又乜分別？功課準時交」，而且早前放聖誕假可以玩足2星期，「我覺得好值得」，現階段計劃新年後才回來。

對於有人批評「為玩而被隔離」、「不肯留家抗疫」，港媽表示「我想自由，係去安全地方，接受佢哋嘅規則，隔離等」，又直言當地防疫措施嚴謹過香港，「唔會畀你自己做檢測，因為一定有人作弊，香港係自己拎樽，依個方法唔work（不可行）」。

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