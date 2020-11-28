港媽坐車講電話教仔女用Zoom　遭爺爺隔空責備　終爆煲掟手機痛哭

【視像教學／網上授課／Zoom上課／壓力爆煲】因應新冠肺炎疫情，全港小學一至三年級暫停面授課堂至12月6日，一眾學校重新採用網上授課。有網民日前乘搭巴士上班，其間目睹1名媽媽上班途中透過電話子女使用Zoom，繁忙工作加上要為小朋友打點，卻被爺爺隔空責備，令港媽在車廂內忍不住崩潰痛哭。樓主雖沒有子女，但看到如此慘況亦百感交集，當下很想拍拍對方肩膀，打氣說：「加油！妳已經做得好好！」不少網民亦留言指「睇到眼濕濕」。

1名在職媽媽在巴士上打電話教女兒使用Zoom，後來被爺爺責備，讓她忍不住當場痛哭。（《BB來了》劇照）

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樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，表示周一（23日）早上乘坐巴士時，聽到前面座位的媽媽致電回家，估計對方要上班，或因事出突然而子女需臨急使用Zoom上課，但家中除了女兒，就只有更６歲的兒子和爺爺，港媽只好讓女兒幫忙為弟弟開啟Zoom。

港媽雖然耐心教導下，但女兒始終不懂使用電腦，後來轉由爺爺接聽電話，疑對方不體諒地責難幾句，令港媽忍不住哭了起來▼▼▼

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樓主從旁目睹港媽掟低電話落淚一刻，在帖文心酸地指自己雖無兒無女，卻事發當下「好想拍拍佢膊頭講句：加油！妳已經做得好好」。帖文引來網民迴響，許多網民認為帖文道出了現時港媽們的辛酸，「可憐天下父母心」、「在職父母真係好大壓力，唔了解嘅請講少一句，多點支持！」、「疫情之下逼死家長」。另外有網民建議面對相同問題的家長，可在家中電腦安裝遠程操控程式，方便自己出外時也能遙控電腦。

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