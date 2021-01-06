好好過日子｜疫情下西武百貨推新年廣告打氣　1張收據逼哭日本人

日子再壞都要懷抱希望，好好過日子。新冠肺炎疫情持續近1年，這年所有人的生活都大受影響，日本西武百貨於2020年最後1天（12月31日）上載1條正月廣告短片，分享在疫情期間的6至11月，某些在沒有疫情下才會買的東西，原來還是有一定的銷量，例如看夏祭煙火晚會時穿的浴衣、旅行箱、口罩下較難被看見的唇膏等等，廣告溫柔而堅定地告訴大家：「總有人還是想方法讓每一天變得更美好」，出色的文案感動許多網民！

西武百貨上載正月廣告短片，文案內容感動人心！（YouTube頻道「西武・そごう チャンネル」短片截圖）

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西武百貨在YouTube頻道「西武・そごう チャンネル」上載長1分45秒的廣告短片，短片開頭就是日本收銀處常用於找續的小盤子，然後畫面出現一張收據，上面列出5項商品在6至11月間的銷量，分別為662個行李箱、76,175支唇膏、475件浴衣、1001對高踭鞋、566份嬰兒禮物。

廣告中提到，「收據其實是承載希望的單據」。原來去年下半年6個月中，有662人相信某一天可以再次出發去旅行，所以買了行李箱；有76,175人即使戴上口罩仍然希望可以享受化妝樂趣而購買唇膏；即使夏祭取消了，仍有475人希望穿上浴衣；有1001人期待某天可以自由自在出街而買了高踭鞋；更有566人為了祝福新生命誕生而買了嬰兒禮物。

西武百貨上載正月廣告短片，文案內容感動人心！（YouTube頻道「西武・そごう チャンネル」短片截圖）

疫情下的日子十分艱苦，廣告就憑這一張收據提醒大家，即使在如此困苦的日子之中，「總有人還是想方法讓每一天變得更美好」，而且百貨公司賣的及客人買的不是商品，而是背後的希望。

西武百貨的廣告短片雖然簡單，但是文案內容卻感動人心，令很多人在疫情中都找到堅持下去的動力，更留言感謝西武百貨為大家打氣！

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YouTube頻道「西武・そごう チャンネル」廣告短片▼ ▼ ▼

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