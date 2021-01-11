數十野鴿聚集坑口港鐵站外開餐　街坊批餵鴿者好心做壞事影響衛生

愛護動物也要用對方法，有網民拍下短片，顯示坑口港鐵站外竟集結數十隻野鴿，全部聚在一起努力於地上「搵食」，疑是獲人餵飼後正在開餐。有街坊看過片段稱類似情況非首次發生，因一直有人不定時餵飼野鴿所致，批評相關人士好心做壞事，引來大批野鴿影響區內衛生，更會連累居民承受後果。

有網民拍下短片，顯示坑口港鐵站外集結數十隻野鴿，疑是獲人餵飼所致。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

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「將軍澳街坊唔好再餵野鴿啦！」網民吳先生昨日於fb群組「將軍澳主場」貼出短片，可見坑口港鐵站外近通風口的花槽旁邊，有大批野鴿聚集，疑是正在進食地上的食物。片段中的野鴿數目最少達數十隻，部份低飛再着地，部份則專心在地上「搵食」。

吳先生表示，一直得知有人會餵飼野鴿，但事發時只見有野鴿聚集進食，沒看到有人帶同食物到場，「平時行經就時不時見到有幾個50-60歲左右嘅婆婆會用麵包餵雀，但餵飼時間好唔定」。不過他也指，平日有人餵飼也只會吸引約10隻野鴿，如片中般誇張的聚集情況亦是首次見到。

該區街坊看過片段都見慣不怪，但亦感到不滿，指相關情況一直沒有改善，批評餵鴿人士好心做壞事，「佢哋（野鴿）自己識野外求生搵嘢食，唔好再好心做壞事」、「餵鴿嘅人以為自己真係大愛」、「留返餵鴿的愛心來照顧身邊有需要的人仲好啦」。

另有部份街坊大呻野鴿聚集不但引來衛生問題，更會影響日常生活，「好心啲人餵乜嘢呀、搞到啲地方污糟邋遢」、「啲人都冇常識，搞到周圍都係白鴿屎，周圍都係細菌」、「除咗要清理窗邊留低啲白鴿屎，連啲窗及掛出去窗口啲衫都中晒，啲衫全部掉得」。

網民「Claude Cheung」早前於facebook分享防止自來雀的貼士，稱只要放這件法寶，就能令雀鳥不靠近窗邊。（網民「Claude Cheung」授權相片）

網民「Claude Cheung」上載的相片可見，鄰居放置貓頭鷹模型後，雀鳥果然沒有靠近該單位，最近亦只是停留於上層單位的花槽。（網民「Claude Cheung」授權相片）

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