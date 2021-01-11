叫朋友上屋企打邊爐　主人事後開Po呻客人唔夾錢：仲清咗我個雪櫃

天氣寒冷，在家中打邊爐就夠晒暖笠笠，不過如果叫同親朋好友上門又應否夾錢呢？有網民在討論區上發文，指朋友上門一起打邊爐之後未有夾錢，但食的份量卻絕對不少，問大家應該如何處理。事件引來網民熱烈討論，不少人認為重點在於有沒有預先溝通，亦有人認為「叫得人上嚟食飯，一係親友，一係好友，我唔會收返人錢」。

有網民表示請朋友到家中打邊爐之後，因對方未有夾錢而覺得不滿。（資料圖片）

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樓主在親子王國討論區上發文，指自己最近叫朋友到家打邊爐，但「對方唔夾錢」，更形容客人「佢同佢男朋友清空晒我雪櫃」，問其他人遇上同樣情況會如何處理，自己則打算以後都不再請他們上門吃飯。樓主亦在留言中提到，2位客人上門時「真係兩梳蕉」，沒有送禮。

事件引來網民熱烈回應，不過大部份人都站在樓主對面，以下為網民留言討論重點：【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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「家營營養中心」創辦人、認可營養師吳耀芬（受訪者提供）

原文：【火鍋飲品】打邊爐易肥易水腫？營養師推薦34款飲品清單無糖低卡