台男約食飯埋單1500台幣　提AA制女方付500元　被鬧小器無請客

與異性首次約會，第一印象非常重要。最近就有網民於facebook大呻，早前經朋友介紹認識了1位女生，於是膽粗粗邀約對方首次吃飯，當時埋單1500台幣（約415港元），樓主遂體貼的提議自己付1000台幣（約276港元），女方則付500元（約139元）。但後來女方竟與樓主的朋友抱怨，批評樓主無請客太小器，令他大感無奈，「請大家評理，我這樣算小器嗎」。

樓主最近經朋友介紹下認識了1位女生，於是邀約該女生吃飯，但卻換來不堪回首的經歷。（電影《花樣年華》劇照）

該台灣男生近日於facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，表示上周元旦連假，經朋友介紹下認識了1位女生。樓主於是邀約該女生吃飯，但卻換來不堪回首的經歷。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

+ 2 + 2 + 2

帖文引來網民討論，認為樓主無做錯，反而是女生自以為是的叫人請客，「我覺得又不是女朋友，AA很正常」、「還好吧。 都讓女生少付了也算貼心」、「她可能不值得你用心對待，500小事，下一個更好」。

但亦有網民表示一開始說明是AA制，就不會產生誤會，「第一次見面男生主動付錢不是應該的，但算是一種禮貌」、「如果約之前說好AA制，對方應該就不會這樣了」。

（facebook專頁「靠北女友my girl」）

+ 7 + 7 + 7