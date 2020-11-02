AA制新定義？情侶買嘢夾份畀錢　小器男友只出零頭　網民狂勸分手

【情侶 / AA制 / 小器】今時今日AA制不再代表小器，不少情侶拍拖也會夾份付款以免其中一方負擔過重。台灣有網民於社交網站發文，稱早前排隊付款時聽到一對情侶的對話，女生打算先付全額再叫男友付款給她，惟僅154元台幣（約42港元）的賬單中，男生只付了「零頭」，引來女友不滿。帖文引起網民熱議，不少人紛紛留言建議涉事女生分手，認為男友行為過於「小家」，日後兩人很容易因金錢問題而爭拗。

台灣有情侶以「AA制」方式分擔開支，惟男方只付「零頭」，被女友質問時更毫不覺有問題。（《浪漫的體質》劇照）

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情侶們AA制並非新鮮事，有人更認為分擔開支會更公平。該網民早前投稿至fb專頁「靠北女友my girl」，指早前購物時聽到一對情侶的對話，當要付款時女生先拿出200元（台幣，下同），打算先付共154元的賬單，惟男友即時叫停，並稱他有54元「零頭」可免找續，最終找了半天才從袋中摸出散紙付款。

男友小家回應逐句睇！▼▼▼

女方見狀即不滿表示：「為什麼154總是我出一百你出零頭？」但男友卻不以為然，指剛好錢包有錢，更反指女生拿錢「那麼快我有什麼辦法」。男友的小器回答令樓主傻眼，形容自己正正因男生拿54元花太久時間才會聽到兩人的對話，又認為該名男生給人「絕對不會多花一點錢的感覺」。

以往有男網民跟心儀對象吃飯，對方堅持付一半，但當女方劃出一條紅線時，才頓時恍然大悟「付一半」的真相，原來女方只打算付紅線右方的零頭，其餘由男網民付款。（fb「爆廢公社」截圖）

男生的行為引起網民熱議，不少網民直指僅154元的賬單，男方也小器不願付足一半，反映他是斤斤計較的人，「他們的AA也有男女比例？」、「老是計較，再有多少愛都遲早被消磨殆盡」、「到底為什麼他們都有女朋友」。

亦有網民直接勸涉事女生分手，認為她與男友對金錢的價值觀不合，將來也難以走下去，「這種小錢都要計較，妳還相信婚後他會對妳多大方嗎？」、「連不到200元也要計較，想必未來的路會走得很辛苦」、「我覺得一開始要先講好，如果雙方都那麼計較遲早會分」。

有台灣男網民為了尋找有數據支持的答案，決定用3個月時間，親身相約19名陌生女生出來吃飯，測試她們願意AA制的比例，結果讓人有驚喜！

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