男友出錢畀首期兼供樓　港女想畀意見但卻步：無付出唔應該出聲？

【買樓／首期／供樓 / 情侶】香港地買樓難，如有能力購入安樂窩，當然想揀選最好的位置、配套及升值條件。有港女早前於討論區發文，指男友準備上車，近日不時與她到各區睇樓，並會詢問她的意見。由於男友獨力負責首期及供樓，港女自感「無付出任何嘢」，即使對男友的心儀單位有意見，也不知應否和盤托出，只好向網民求教。

樓主指男友與她近日到各區睇樓，亦會不時問她意見，但她卻煩惱自己無份付錢，不知應否坦白表達意見。（《香港愛情故事》劇照）

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網民「sundaymonday」日前以「無份出首期係咪唔應該比任何意見」為題於連登討論區發文，表示與男友均視彼此為結婚對象，近日男友儲夠首期打算上車，目標以九成按揭購買約800萬元的單位，兩人不時到各區看樓了解市場資訊，男友亦會問她的意見，「話將來都係一齊住」，然而卻令她非常煩惱。

樓主指，與男友的年資和月薪差距大，對方上車後也會獨自負責供樓費用，因而覺得「自己無付出任何嘢真係唔應該出聲」。她說男友家人一直居於長沙灣，故男友也心儀該區某個單棟物業的單位，「想住近屋企人，加上住開有感情」，然而從投資角度出發，她卻認為同價錢可購入面積較小、但升值潛力較高的將軍澳屋苑單位，「但我無出錢，糾結緊應否不分莊閒咁話畀佢知」。

不少網民紛紛給予意見，大部份也認為樓主可平心靜氣提出看法，讓男友作為參考，「講，聽唔聽另一回事」、「咁你咪照直講你嘅意見，但唔好佢唔聽就發爛詐」、「佢問得你你咪講幾句囉，畀意見又唔代表佢一定會聽、一定會跟你行，如果認定會結婚，咁第時會一齊住畀少少意見都好正常」。

亦有人一語道破，認為從樓主的字裏行間可見男友非常尊重她，認為她不妨坦白自己的想法，「個人覺得佢問得你，應該係唔介意你有冇份出錢，但佢介意未來家庭生活會冇咗你，試下同佢簡單傾下呢一刻你哋對於買樓嘅期望會係啲咩？」、「佢拉得你睇樓，都預咗將來另一半係你，有無份供都好，都照直講你既意見囉，你又唔係逼佢接受你」。

樓主表示，將會告訴男友其想法，但強調會以對方意願為先。（《香港愛情故事》劇照）

樓主其後亦表示，參考網民意見後，決定「略略同佢提及我對各區嘅睇法，不過講到底，在情在理上我都想以佢嘅意願行先」，認為首期是男友辛苦儲下，「佢應該有最大權利去用筆錢」，又指男友心儀長沙灣必定有其原因，「我會嘗試了解多啲長沙灣個社區，我亦好清楚莊閒，付出成筆錢同最終話事權喺佢度」。

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