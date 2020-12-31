男友提夾份買樓結婚　要求用「分權契」 保障阿媽　港女難抉擇

【買樓／合資置業 / 分權契 / 長命契 / 結婚】很多戀人都會儲錢置業，但如果未買樓先想定分權，還應該繼續合資嗎？有網民日前在討論區發文，指其侄女男友主動提出合資置業並結婚，但表明要求以「分權契」（即分權共有）形式購買，稱「萬一有事都可以保障阿媽」，令女方質疑「嫁得過嗎？」

有網民日前在討論區發文，指其侄女男友主動提出合資置業並結婚，但表明要求立「分權契」，稱「萬一有事都可以保障阿媽」（《香港愛情故事》劇照）

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該網民日前在「親子王國」討論區發文，指其侄女跟她聊一件心事，與拍拖4年的男友進入談婚論嫁階段，近日男方主動問及她的收入和儲蓄，提出一起夾錢買樓將來結婚用，但講明要寫「分權契」，因「萬一佢有咩萬一要保障佢阿媽」。對於置業地點，男友亦早有打算，「開口講到明要買邊度嘅樓，奇怪在又唔近男家，又唔近女家，只係話嗰度值得投資買」。

樓主認為，男方的要求很古怪，因身邊大部份朋友夫婦都是用「長命契」，即使有事都按正常法律程序解決，「最多男方咪落張平安紙也可以」。她質疑侄女男友不是為結婚安居而買樓，直言認為他們很大機會分手，「男方太計得盡，不適合同任何女人結婚，好似好防老婆。我感覺有啲違背婚姻誓詞內承諾」。

帖文引起網上熱議，有網民認為要求分權契並無問題，只是男方有事由其媽媽繼承，對自己家人是一個保障，亦不會影響女方；但有人則指無論結婚或買樓是大事，要好好考慮清楚，而且男方一開始已開宗明義選擇分權契，會令女方覺得不被信任。

其他網民意見▼▼▼

業權共有的形式一般分為兩種：聯權共有（Joint Tenancy），即俗語所謂「長命契」），以及分權共有（Tenancy in Common），即分權契。若業主中有人去世，在「聯權共有」的形式下，餘下的業主可以全權處理有關物業，若是分權共有，身故人的物業權益將成為其遺產的一部份，並會按其遺囑轉讓予遺產代理人。

買樓靠父幹一定好？早前有網民發「勸世文」，講述真人真事，指男方由家人代付首期買樓結婚，但離婚後卻弄得家嘈屋閉▼▼▼

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