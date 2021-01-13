【Signal／WhatsApp／私隱／移民／轉場】WhatsApp因更改私隱條款而引起轉會潮，其中1個「目的地」是Signal。有網民就在討論區上發起討論，問大家會不會轉用Signal，放棄WhatsApp，而且最大的矛盾是有數名好友表明會轉用，但自己卻不想。有人表明不會轉用Signal，反正使用智能手機就一定會泄露私隱，使用什麼程式也沒有分別，亦有人認為只是多安裝1個程式，其他可以同時使用，沒有問題。

WhatsApp因為私隱條款而觸發網民「移民」，其中1個主要「目的地」是Signal。（資料圖片）

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網民在親子王國討論區上以「如果你啲Friend個個話轉Signal」為題發文，問其他人會否考慮轉用Signal。她自己表明不想轉用，「但我有幾個好Friend話會轉」，因為覺得矛盾，想請教大家意見。

帖文引來網民熱烈討論，一派認為使用智能手機就等同沒有私隱，因此不會轉用。另一派就認為轉用Signal與否亦無所謂，主要視乎哪個多人用而定。以下為部份網民留言：【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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同場加映：WhatsApp將與fb等平台共享的資料▼▼▼