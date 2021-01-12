WhatsApp私隱政策｜fb、WhatsApp解畫再爆公關災難　一句激嬲網民

【WhatsApp新條款／私隱／MeWe／Signal】著名通信軟件WhatsApp更新用戶私隱條款風波愈演愈烈，更觸發「轉會潮」。facebook大中華區總裁梁幼莓及WhatsApp分別在facebook發帖解畫期望令事件降溫，卻竟然再引起「公關災難」？

（資料圖片）

WhatsApp公布最新私隱條款政策，與facebook共享個人資訊數據，並要求用戶在2月8日前同意有關條款，否則將無法繼續使用WhatsApp服務。與fb共享的資訊包括電話號碼、定位紀錄、通訊錄名單、用戶照片等。

WhatsApp將與fb等平台共享的資料▼▼▼

WhatsApp做法引起不少網民不滿，更呼籲用戶轉用MeWe、Signal等其他社交平台或通訊軟件。「轉會」風波愈燒愈旺，facebook大中華區總裁梁幼莓及WhatsApp分別於昨晚（1月11日）及今日（1月12日）在facebook發帖解畫，強調所有個人訊息、群組內通訊、語音、視像對話都會「端對端加密」，又說事件緣於溝通不足，圖讓事件降溫。

facebook大中華區總裁梁幼莓解畫全文▼▼▼

WhatsApp解畫全文▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

不過兩者的解畫仍未能平息網民疑慮，更再度引爆「公關災難」，惹來大批網民批評。

即睇網民鬧啲咩▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

ＭeWe優點缺點一文看清

不少網民提倡從facebook轉場到MeWe，應用程式下載量亦一度名列前茅，可見相當受歡迎。

以下就是綜合網民意見及網上資料所得，MeWe的主要優點及一些缺點：（點擊下圖放大立即觀看▼ ▼ ▼）

+ 7 + 7 + 7

註冊使用MeWe的方法十分簡單，只需輕鬆3步即可：（點擊下圖放大立即觀看▼ ▼ ▼）

+ 2 + 2 + 2

MeWe | 特朗普被封殺網民「移民」 盤點轉場有呢啲好處｜附教學

同場加映！（香港01製圖）

同場加映：facebook提升私隱度，即睇點樣解除WeChat與facebook連接：（點擊下圖放大立即觀看▼ ▼ ▼）