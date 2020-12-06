fb群組Tai Po大埔l被涉仇恨言論遭停用　谷友批fb霸權轉MeWe重聚

【MeWe／facebook／Tai Po大埔／大埔谷】近日驚傳多個facebook群組因為違反《社群守則》中仇恨言論守則而被停用的消息，當中包括有超過12萬名成員的著名地區群組「Tai Po大埔」（俗稱「大埔谷」），惹起大批網民不滿。不少網民表示為了尋找言論空間，將會轉場到MeWe重聚。現時MeWe有多個包括「Tai Po大埔」名字的群組，最大的2個分別有超過9000名及2000名成員。

facebook群組「Tai Po 大埔」已經不能被搜尋得到，相信已經被殺Group。（網上圖片）

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fb群組「Tai Po大埔」近日突然被停用，昨日（5日）有網民表示進入群組時突然顯示「我們正在審查你的群組」，並說明指「你的群組未遵守《社群守則》中有關仇恨言論的規定，因此已被停用。管理員要求我們審查這項決定，我們很快就會通知你最新結果」。《香港01》記者今早（6日）嘗試在fb中搜尋「Tai Po大埔」群組但已不見其蹤影，相信已經被正式「殺Group」。

「Tai Po大埔」群組成立多年，除了大埔街坊之外亦有不少區外人加入，群組內經常會都會有人交流區內資訊，同時亦促成許多好人好事，令人感受到大埔街坊「好有愛」；群組部份帖文也有涉及政治立場的討論，立場上被視為傾向非建制派。其實類似殺Group事件並非獨例，群組「天下貓貓一樣貓」（超過20萬成員）、「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」（超過30萬成員）及「沙田之友」（約3萬成員）亦有指指因為仇恨言論而被停用，記者同樣於今早搜尋該3個群組，只有「天下貓貓一樣貓」獲解封可以成功搜尋得到。

現時MeWe已有多個以Tai Po或大埔命名的群組，其中最多人的兩個為「大埔Tai Po」及「Tai Po 大埔」，分別有約9300名及2400名成員。（MeWe截圖）

fb「Tai Po大埔」群組被消失事件引來網民極大回響，憤慨指「明明尋日仲睇緊，咁快執咗」，更批評事件反映fb霸權，發起轉場至最近不少人使用的社交網站MeWe，以抗衡fb。現時MeWe已有多個以大埔或Tai Po等字命名的群組，其中最多人加入的分別名為「大埔Tai Po」及「Tai Po 大埔」，今早分別有約9300名及2400名成員。

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