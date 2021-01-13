性愛前女生必帶什麼？台網紅分享5大備戰小物　假素顏全靠那東西

台灣YouTuber丹妮婊姐以直率個性、幽默文筆，以及擅長「神比喻」的口才，吸引大批「表弟表妹」死忠粉絲，丹妮婊姐從感情談到美妝保養，都能用潛顯易懂又有趣的方式講解，近期，她以「有計劃撞破花瓶之夜必帶5樣推薦好物」，向女孩們分享戰鬥夜必備加分用品，讓網友邊看邊筆記直呼「太實用」，使她在「網路口碑 / 時尚網紅」位於第六名，討論度不斷。

想要完美被撲倒？婊姐大推五項香氣、消臭小物

聖誕節過完接著跨年、情人節，也是情侶恩愛的旺季，對此丹妮婊姐不藏私分享「有計劃撞破花瓶之夜必帶5樣推薦好物」。

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丹妮婊姐幽默自封亞洲奧花雲費 認真研究美妝成分狂圈粉

除了私下推薦激情夜好物，丹妮婊姐也是許多廠商的喜愛合作對象，擁有許多死忠的表弟妹粉絲，其魅力為何？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看她近一年的熱門關鍵字，許多觀眾都「喜歡」她「推薦」的商品，不但是因為她總會試用，還會私下找保養品書籍研究成分，認真做功課獲取粉絲信任。

除了專業推薦，丹妮婊姐的風格也不失幽默，關鍵中還有「好笑」、「XD」等字眼，她有趣的說「故事」方式總能逗樂網友，另外她與小賴、紀斯豪以及製作人馬克製作的網路節目「綜口味開房間」，更被譽為網路版《康熙來了》人氣頗高。

丹妮婊姐因為幽默不失專業，近一年網路關鍵字有「喜歡」她「推薦」的商品，以及網路節目「綜口味」房間。(DailyView網路溫度計授權使用／探索概念／KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間：2019/12/19 - 2020/12/13 )）

渾身都是梗！轉戰Podcast開訪談節目也超受歡迎

丹妮婊姐繼從部落格轉戰YT成功後，經營Podcast廣播節目也是有聲有色，可說是全方位發展。從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念中，近期她開設的Podcast節目《婊姐必請》，由她獨挑大樑專訪網紅、專家與明星，也成為她近期網路聲量亮點，網友認為她的節目「比較有梗」、「不會冷場」，喜歡她講話直接又有內容的訪問。

丹妮婊姐在Podcast的廣播節目近期「婊姐必請」也頗受歡迎。(DailyView網路溫度計授權使用／探索概念／KEYPO大數據關鍵引擎(分析區間：2019/12/19 - 2020/12/13 )）

大數據還不夠！丹妮婊姐加碼爆秘辛 現身示範超強才藝

除了帶你透過大數據認識丹妮婊姐，也邀請到她親自現身《網路溫度計》與我們分享，究竟網友們怎麼討論丹妮婊姐，她的想法與網友又有什麼落差？過程中丹妮婊姐更自曝「特殊才藝」，現場示範驚呆工作人員，想看更多點開以下影片就知道啦！

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】