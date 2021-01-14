男友擅自丟棄25年小被被稱助戒怪癖　台女崩潰分手：早知就不同居

不少人都有一張陪伴長大的「小被被」，地位神聖不可侵犯，甚至放進洗衣機清洗也不容許。有台女日前於網上發文大呻，指最近才開始同居的男友竟以「幫忙戒掉怪癖」為由，擅自丟棄陪伴了她25年的小被被，更自以為是指「那就是條破浴巾」。台女怒火中燒，即時大罵對方一頓並狠心分手，傷心表示為了小被被哭了很久，而且未能入睡，引來網民討論。

台女發文大呻男友擅自丟掉陪伴她25年的小被被，更理所當然的表示要「幫她戒掉怪癖」，一怒之下提早分手。（Nintendo 公式チャンネル廣告圖片）

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「真的哭了很久，不知道大家懂不懂那種感覺……」該名台女上周投稿至facebook專頁「靠北星座」，指與交往約1年的處女座男友最近開始同居。台女稱自己有1張自出生以來幾乎天天都抱着的小被被，無論到哪裏也要帶同陪伴入睡，「沒有小被被我睡不着，雖然它有點破破的，但我還很愛惜」。

由於男友有潔癖，同居前台女已告知對方小被被的重要性，起初男友似乎無法接受，「我跟他說我會固定洗小被被，所以也不會有可怕的味道，男友聽完當下沒說什麼」。不過隔天她回到家中竟發現小被被不知所終，遂即時詢問男友，沒料對方直認「對啊，我丟了！你找不回來了！」，更理所當然解釋背後的「偉大原因」。

台女對男友的行為極度不滿，認為對方毫不尊重她，直言早知男友不能接受小被被的話，當初絕不會嘗試同居，又傷心稱為了失去的小被被哭了許久，不知道大家懂不懂那種感覺，當天晚上完全沒辦法入睡，真的很痛苦」。

失去「至親」的經歷引來網民共鳴，不少人紛紛表示同情，直言以愛為名的情緒勒索完全不能接受，「被被是跟父母一樣重要的角色，到長眠那日也最好有被被陪着」、「只是分手真的很客氣了，不管東西是什麼，要做什麼動作前基本的尊重沒有嗎？」也有人安慰台女，指早日發現與男友性格不合也是好事，更提出報復方法，「先不要分，等丟完他的PS5再分」、「挑一個他很珍惜的東西直接丟掉然後再分手」。

不少網民也有屬於自己的小被被：

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