無品睇樓客開全屋櫃門水龍頭　彈足1小時　屋主：要check就開口問

【買樓／睇樓／賣樓】賣樓遇上「西客」，確實好惡頂！有網民日前在網上討論區發文，指有睇樓客上來時，做出多個無品行為，包括將屋內所有水龍頭全開，又在沒問過屋主之下，將櫃門逐一打開，「大佬，人有私隱㗎」，令樓主極度無奈。

有睇樓客做出多個無品行為，包括將屋內所有水龍頭全開，又在沒問過屋主之下，將櫃門逐一打開。（示意圖，《Ben Sir睇樓團》截圖）

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該網民日前在香港討論區以「遇到西客嚟睇樓」為題發帖，指一名潛在買家上來睇樓，之前已視察過多次，並打算出價，今次就邀請了其家姐一同睇樓。大家傾談期間，家姐在沒問過樓主的情況下，做出多個超無品行為▼▼▼

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除了上述離譜舉動，家姐還將單位批評得體無完膚，彈足近1小時，包括「話我新界地契沒有港島99年」、「剛做完大維修，佢話20多年後又要俾多一筆」、「無好似公屋伸出去欄杵掠衫」等等。

樓主大呻「無心買就唔好嚟將我屋企翻轉咁滯」，指睇樓客離開後，更用了整個下午來消毒全屋。他表示明白多人來看多個機會，但合價則來不合則去，「佢行為真係好惡頂」，認為該位家姐的行為只為壓價，看其他盤時同樣「攪事」，最後無一位業主願意減價，只能選擇同座但裝修差少少的單位。

帖文引起網民熱烈討論，不少人都大叫誇張，認為家姐連對人的基本尊重都沒有，但亦有人指買樓是人生大事，檢查清楚並無不可，「你去購物都會攪人哋啲貨啦！」

其他網民咁樣睇▼▼▼

【買樓金句】（香港01製圖／資料圖片）

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