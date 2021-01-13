A片男優自彈自唱超好聽　台女查出真實身份驚歎：他被AV耽誤了

看AV竟然有意外發現？有台女於討論區分享，指早前在色情網站觀看一部成人影片時，發現飾演家庭教師的男優自彈自唱非常好聽，一查歌名後竟發現原唱就是男優本人，他除了主演成人影片外，更是唱作歌手，不禁驚喜表示：「聽完直接被圈粉！」

有台女看成人影片時聽到男優的歌聲，一查竟發現對方是個創作歌手，笑言「直接被圈粉」。（Dcard討論區圖片）

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該名台女於Dcard討論區以「被AV耽誤的歌手」為題發文，稱有天晚上一如往常的打開成人影片網站，被1套以家庭教師為主題的影片吸引住片。看到中途，片中飾演家庭教師的AV男優突然拿起結他自彈自唱，「莫名聽到天籟，我聽着覺得不錯，於是Google了一下，真的有這首歌」。

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一查之下，台女覺得原唱非常眼熟，才驚覺對方就是AV影片中的男優：「咦！不就是剛剛我看的A片男主角嗎！」她更發現，男優會在其YouTube頻道讚好所有提及其AV演出的留言，「這位歌手甚至不吝嗇的點了每個留言愛心，看來是默認了」。

原來該名名為陳凡騏的男優，本身是1名唱作歌手，而片中他對女優演唱的，就是前年他推出的歌曲《不該相遇的時候》。根據台灣傳媒報道，陳凡騏熱愛表演，前年曾推出唱片，亦有經營自己的YouTube頻道，上載了不少翻唱作品，去年他誤打誤撞接觸到AV行業，就開始擔任AV男優，至今已拍過超過40部作品。

對於同時發展歌唱及AV事業，陳凡騏受訪時表示，起初被認出時曾感到不習慣，後來便想通，覺得唱歌或拍片只是不同形式的表演，而自己對表演一直有熱忱，故將來會繼續兩棲發展。他也大方回應從AV影片認識到他的粉絲：「聽起來、聽起來！希望光是聲音就可以吸引你。」

（Dcard）

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