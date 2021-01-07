AV女優面試對話記錄大公開　工時長達10小時　日薪計法有「輘輷」

下海當AV女優比酒店小姐安全？台灣一位「女網友J」近日赴當地AV製片商公司面試，上網公開了自己一天的薪資行情，並大方分享與面試官的細節對話，卻也希望「道德魔人拜託不要來，我只是想分享一下面試心得，若不喜歡請略過」。

「女網友J」於日前在PTT論壇SEX版發文，透露自己經濟生活遇到困難，原本想去做酒店小姐，但遇到的經紀人不太可靠，於是嘗試當AV女優：「之前看到低卡（Dcard）上某篇朋友要去當AV女優的文章，上面寫著挑戰日薪200,000（台幣、下同）的報酬，這樣的薪資真的是非常的吸引我」。

起初，「女網友J」對網路文章半信半疑，於是致電AV製片商官網上的電話，詢問一些問題：「跟我聊的人很熟練的回答了我的問題，然後我就傻傻的約了面試日期，還有地點」，對方讓「女網友J」自選面試地點，不過有特別要求穿能展現身材的服裝。

面試當天，「女網友J」請閨密好友陪伴在側：「閨密是少數知道我家裡的狀況，所以也沒有多說些什麼啦~~她只是希望這份工作至少是安全的就好」，到場後來了一位戴眼鏡的斯文男面試官 （簡稱L），表示自己是某公司旗下的子公司，還提醒不能向別人說。

網友：「一天工作八到十小時，真的是辛苦錢…」點圖放大看AV女優面試對話↓↓↓

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「台灣太假道學一堆人愛看又愛嫌，這是一個工作！」點圖放大看網民留言↓↓↓

女網友J表示，面試官最後要求她拍一段簡短的自介影片，說出「我是XXX，請多多指教」，再帶到一點身材畫面就好，「為的是要跟老闆討論薪資，而此行的目的也只是為了要觀察照片跟本人是否差異很大這樣」，因為台灣製片商也很怕「照騙」，目前正等待通知面試結果。

網友紛紛熱情留言，「可惡，想當男優」、「勇敢分享給推」，也有人提問「台灣也有AV業嗎？」，「女網友J」則回應「面試官是說他們是製片商耶~ 我也不知道是不是算AV業？」，還有人善意提醒「三思熟慮！八大過了上岸了就結束了！這個是一直被流傳的！說不定我就認出妳了」。

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