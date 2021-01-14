小三兒子科學卷差1題滿分　媽媽看了3遍問錯在哪　網民：陷阱題

很多成年人拿起小學生的試卷，都會慨嘆有些題目不懂做！台灣有年輕媽媽日前在網上分享，自己小三的兒子拿着自然科學試卷回家，兒子只錯了 1題令總分變成98分，但看來看去不知為什麼會錯，「媽媽看了3遍」。不過，許多網民看完題目就發現是考「溶解」和「融化」的分別，有人質疑對小三學生來說太難，又認為老師「賣弄文字」，引來一番熱議。

台媽上載兒子的考卷，稱看來看去不知錯什麼。（fb群組「爆系知識家」圖片）

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台媽在fb群組「爆系知識家」發文，分享讀小三的兒子帶回了自然考卷，從照片所見他成績相當好，取得98分，只錯了1題被扣2分。不過，台媽笑言自己看了3遍，都沒發現題目錯了什麼。

小三學生答了正確畫圓圈，但老師卻打了叉。（fb群組「爆系知識家」／01製圖）

她因此上載題目，希望有人能解答，好讓她向兒子解釋。結果很多網民看出題目錯在哪，又發現老師可能打錯字或打多了個「步」字，笑稱有錯字所以一定要打叉。

網民解釋：

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其他家長級網民都上載相片，稱孩子都是錯了類似題目，有人質疑就小學3年級來說這題太難，而且「這條是陷阱題」。台媽看完解答後稱「長知識了」，會向兒子解釋錯處。

有留言批評出題老師這樣出題是在「賣弄文字」。不過也有網民為老師護航，認為「以國小的程度」來說，「溶解是化學反應，融化是物理反應」，兩者是不同的，而且整張考卷老師用香油、胡椒粉等生活經驗引導學生，算是順着課程走，「請專重老師的專業」，認為老師只是在教基本的科學概念。

有網民就指這題錯得不冤枉，如果孩子說不出錯處，那應該從中學習，「常常看到很多人檢討教育嚴苛，檢討教育嚴苛、越級教學」，但更重要應該是錯一次後學會了。

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