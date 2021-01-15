在職媽返工泵人奶　1日6支無遮擋塞滿公司雪櫃　同事：唔敢放飯盒

在職媽媽唔易做，照顧子女同時又要兼顧工作，部份難處或許更會引起誤會！有網民在討論區上分享，指有奶量驚人的女同事在公司經常泵人奶，結果塞爆Pantry雪櫃，更說人奶在雪櫃中無遮無檔，覺得嘔心。事件引來網民熱烈討論，有人指如有不滿可以直接與對方討論，尋求解決方法，亦有人質疑如此驚人的奶量是否屬實。

有網民表示，公司女同事奶量大，而且在公司泵人奶更令雪櫃塞爆。（潘思穎攝／資料圖片）

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樓主在香港討論區上以「女同事係咁泵奶，Pantry雪櫃無位擺」為題發文，指近日與Pantry姐姐吹水時，姐姐留意到剛為人母的女同事經常都要泵奶，「基本上係由Lunch開始，打開雪櫃入面會見到2支奶，2小時後會多2支，放工前又多2支」。樓主形容公司雪櫃「全格得佢啲奶，都無人敢放飯盒入去」，樓主又表示，情況已經維持1星期，「雖然同事係靚女，但完全唔搵嘢擋住，見到都有啲想嘔」。

樓主翌日在回應中提到，自己終於忍不住向女同事說她奶量很多，對方解釋自己「郁下都漏出嚟，成日整濕衫先要Keep住泵」，未來如果有人奶多會造手工皂，並送1塊給樓主。

事件引來網民熱烈討論，以下為部分討論留言：【點擊下圖放大即睇網民點樣講▼ ▼ ▼】

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