牛年2021｜LEGO新年情人節推公牛花燈、七彩花束　網民：唔怕凋謝

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-02-09 21:00

【新年禮物 / 農曆新年 / 情人節 / 初三 / 年宵】LEGO樂高今年推出新年及元宵佳節主題套裝，讓大人陪伴小朋友一邊拼砌一邊講述年獸的故事，就算今年煙花匯演、花車巡遊等大型新年活動取消，留家抗疫都不怕悶！另外，今年農曆正月初三剛好是情人節，各位如果怕送真花無新意，不妨考慮送LEGO推出的花藝系列（Botanical Collection）套裝。網民大讚LEGO花束不怕凋謝，更笑言童年回憶LEGO花老是「一粒花」，如今終於等到一束花。

LEGO今年推出的新年特別版主題套裝「80106『年』的故事」。（LEGO網站圖片）

LEGO「80106『年』的故事」場景為一戶人家的大宅門前，大門高掛兩個大紅燈籠，並貼上春聯及門神，大人於門前大掃除，小孩則燃點鞭炮驅趕年獸。盒內除有年獸、雪人，更附有一個打扮成公牛的人偶應節。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「80107元宵佳節」則呈現中國園林景色，四處掛滿大紅燈籠及燈謎，最特別的是水池旁的公牛花燈用了發光顆粒，成為元宵晚會最矚目的花燈。

+ 2 + 2 + 2

今年正月初三剛好是情人節，還未想到送什麼禮物的話，「10280花束」幫到你，花束模仿玫瑰、金魚草、罌粟花、紫苑花等真實花草的形態，遠看十分逼真、精緻。而「10281盆景樹」附有粉紅色櫻花，十分浪漫，隨著季節變化，可換上綠色樹冠，增添生氣。

+ 2 + 2 + 2

網民看到新系列後都讚好靚，指終於等到LEGO出花，「由細等到大，終於唔再係一粒花」，更有人留意到粉紅色櫻花上還有粉紅色蟾蜍，大讚做得很細緻。

同場加映：大掃除物品測桃花指數