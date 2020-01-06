Lego變通粉！網購二手玩具驚見廢紙　港男痛失$2190：未試過咁嬲

網上購物最怕就是遇到貨不對辦或墮入騙案，有網民早前就於facebook分享慘痛經歷，稱在二手交易平台購入一盒聲稱「全新」的Lego積木火車，相約交收的過程一直相安無事，惟回家開盒後竟發現內裏放滿垃圾，沒有積木。受騙的樓主生氣又「肉痛」，白白捐失近2200元，打算找賣家對質時，對方卻拒絕接電話，更於交易平台改名失蹤，令他投訴無門。

有網民分享二手交易被騙經歷，指購買積木後開盒才發現內裏裝滿垃圾。（fb群組「LEGO 香港樂高分享，討論及賣買市場」圖片）

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「未試過咁嬲！」該中伏網民日前在facebook一個積木玩具的交易群組發文，分享網購被騙經過，他指早前於一個二手交易平台看中一盒「標榜全新靚盒」、售價為2190元的Lego積木火車套裝，與賣家講好價錢便相約交收，雙方一直相安無事。

交收當日，樓主約了賣家的弟弟於港鐵站取貨，指當時看到積木的紙盒狀況良好，亦有原裝封盒貼紙，似是新貨的「靚盒」，加上包了膠紙，「重量差唔多，搖喺上嚟又有聲音」，故未有為意便帶回家。賣家之後更以Whatsapp與他確認已完成交收，並稱賣予他的積木是「一千零一盒靚盒」，希望他好好收藏，其後又指有另一盒同款的積木玩具可出售，不過屬「殘盒」，適合拆玩而非收藏。

樓主得知被騙後打算與賣家對質，惟對方的交易帳戶已改名，電話亦未能接通。（fb群組「LEGO 香港樂高分享，討論及賣買市場」圖片）

早前樓主在家開箱，一心打算看看心頭好，不料打開紙盒後竟發現內裏「全部都係垃圾」，一塊積木也沒有，只有「一條波褲、幾包快熟通心粉，一大堆廢紙」。從他上載的相片可見，Lego盒的確狀況良好，外觀上難以發現曾被開盒「偷龍轉鳳」，然而盒內放滿一疊中學單張、幾包以保鮮袋分裝的通粉、一條藍色運動褲及一些垃圾。

驚覺被騙的他即時打算聯絡賣家對質，惟對方電話「已經唔通」，他再查看雙方聯絡用的交易平台，發現對方帳戶名稱已更改，相關貨品亦顯示為已售出。投訴無門的樓主只能「認命」，與其他發燒友分享被騙經歷「警世」，又將相關賣家的資料公開，直指日後不會再於二手交易平台購物。

帖文引起不少網民討論，有人認為賣家只以現金交易，又懂得用通粉充當積木，證明是慣犯，「條友真係有部署，通心粉係關鍵」、「真係玩用到通心粉？交收要看真」、「用通心粉，有腦之人，佢應該好等錢使」。亦有網民指網購沒保障，拆盒檢查才是最安全，「如果打算砌，真係要即時開盒睇」、「真係唔好網購咁高價值嘅嘢，始終信心不大，風險高」、「嚟緊大家更加要小心，一定有衰人有樣學樣」。

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