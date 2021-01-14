台女單身26年拜超靈月老廟　當晚被托夢　3周後收服百萬工程師

想求得好姻緣，很多人都會拜月老。台灣1名從未拍拖的26歲女子日前在網上發文，表示自己在母親「強迫」下，到台北以求姻緣聞名的大稻埕霞海城隍廟拜月老，詎料3個星期後在街上重遇過去心儀的學長，彼此聯絡不足1周便開始交往，讓網民紛紛驚歎「太神奇」。

有26歲台女在網上發文，分享自己拜月老後火速找到男友的經過，引來熱議。（Gettyimage）

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台女在Dcard討論區發文，指自出生以來已單身26年，母親一直擔心她嫁不出，便帶她到台北的霞海城隍廟拜月老，她於是按照流程，列出所有擇偶條件，希望求得好姻緣。她續稱，當晚她發夢依稀看到1名男生的臉，起床後只記得對方身上的灰色頸巾。

在3周後，台女在乘搭捷運時，竟偶遇1個熟悉的背影，以及「那條不可思議的灰色圍（頸）巾」，她上前一看，才發現對方是很久以前心儀的學校學長。她透露，其實自己與學長已「錯過好幾次」，過去她曾經表白但遭拒絕，後來換男方表白，她卻因到海外讀書而沒有答應，直至她回台灣，又變成男方海外升學，就這樣一次又一次地錯過。

台女指男方為過去的學長，現時為工程師，年薪100萬台幣（約28萬港元）。（Gettyimage）

台女表示，學長現時任職工程師，年薪100萬台幣（約28萬港元）；自車上那次重遇後，2人重新開始聊天，「聊着聊着，我們不到1個禮拜就在一起了！」。

帖文引來網民熱烈討論，不少人對樓主與男友重遇的經過大為驚歎，留言笑言「妳細到連灰色圍巾都跟月老講嗎」、「現在城隍廟也買業配嗎」、「太神啦！周杰倫去屋頂，妳靠圍巾遇見夢裏的那個人」，但也有人質疑樓主只是貪財，「其實妳要的不是學長，而是他的百萬年薪」、「原來是找到提款機啊」。

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