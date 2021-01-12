禦寒神物！台女凍到瞓唔著上網求救　網民力推這東西：朝早會熱醒

強烈寒流來襲，各地氣溫驟降，許多人若能窩在家就絕對不踏出門口半步！為了讓身體更暖和，不少網友都相當好奇有沒有什麼神物能夠禦寒，其中就有台灣網民點名羽絨被、暖氣和電熱毯。

一名台灣網友在PTT的WomenTalk板上，以「寒流買羽絨被還是電毯好」為題發起討論，最近天氣超冷，在外租屋的他根本難以好好入眠，即便使用了熱敷墊還是不斷被冷醒，因此，他便想添購羽絨被或電毯，「不知道兩者哪個好？」

「寒流買羽絨被還是電毯好？」點圖放大看網民怎麼看（點圖放大↓↓↓）

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此後，還有一名網友也在PTT的WomenTalk板上發文，詢問是否有人使用暖氣或電熱毯？他日前將暖氣溫度設在22度，雖然「開暖氣真的好爽」，不過卻有乾燥的弊病，因此他又加購了一台加濕器，以避免雙手繼續裂下去。

開暖氣+加濕器可以嗎？網民推薦這「禦寒神物」解決（點圖放大↓↓↓）

多數網友看到貼文後，紛紛留言回應，「電毯讚，買一條就能一床、薄被打天下」、「今天早上才被電毯給熱醒，想多睡一會都不能」、「禮拜五收到電熱毯，覺得是今年最棒的東西了」、「電毯，整個床都是暖的，讓你下不了床」、「電毯好用、便宜又省電」、「電毯啊！已經3個冬天都蓋薄被而已」、「電毯好用，暖氣要看空間大小吧，我家客廳就不太行」、「電毯神物」。

不過也有人回應，「買！都買！小朋友才做選擇」、「我都有！都好」、「寒流來都要！尤其台北真的太潮濕，很不舒服」、「羽絨被，超級暖和」、「輪流，這種寒流只有一個太痛苦了」、「暖氣開21度+羊毛被，剛好」、「沒有暖氣也沒有電毯，只好窩在被窩」。

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