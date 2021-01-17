冬季限定｜日本天才網民趁落雪　靠2樣材料無限量產玩具冰槍

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日本多區大雪紛飛，冰凍天氣令人不願出門。但最近當地有網民趁冬天與兒子們大玩期間限定玩具，利用玩具槍包裝當成模，加水之後放出門外，瞬間變成一支冰槍，更可以無限量產，父子們亦玩得相當盡興。不少網民大讚是天才級的方法，慳皮之餘又善用自然資源。

日本有網民趁冬天與兒子們大玩期間限定玩具槍。（horofuka@Twitter圖片）

該網民近日於Twitter上載相片，表示執屋時見到沒用的玩具槍包裝，於是他靈機一觸，趁着天氣極凍，把包裝加水當成模具，放出門外讓它瞬間結冰，變成1枝冬季限定的冰槍。

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因為只是用水製成，製法非常簡單，而且可以無限量產，樓主的2名兒子也玩得非常開心。網民紛紛留言大讚樓主的自製玩具另類又方便，「沒想過可以這樣」、「冬天就是要玩這些吧」、「不用錢的玩意真好」、「讓我又嘗試一下吧」、「多謝分享」。

（Twitter）

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