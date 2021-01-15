日本天才少女下海拍AV　高薪背後藏可憐身世　17歲遭性侵未係最慘

日本前滑雪板奧運國手今井夢露（今井メロ）有「天才滑雪少女」的封號，2017年轉戰拍AV，高片酬話題轟動一時。她14日公開自己罹患抑鬱症，並說：「我的心生病了。」

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今井夢露透過網誌發表長文，坦言罹患了複雑性PTSD、躁鬱症、失眠障礙等，且最早從10幾歲就被診斷出情緒問題，然而一直無法面對，感到相當痛苦。她透露為了治療失眠，「如果不吃就會3天都醒著還頭痛」，躁鬱症則是最難理解的，「我無法控制自己，也會苛責自己」，PTSD則是過去受到的心理創傷，面對的方式是「只要現在幸福就好」。

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據悉，今井夢露雖然被封為天才滑雪少女，人生卻相當坎坷，5歲時父母離婚，受到教練爸爸嚴格訓練，家中被裝設監視器，小學幾乎沒有朋友，還遭到同學霸凌。後來她17歲遭到性侵，18歲奧運預賽落敗，又投入風化場所，當起陪酒小姐，又轉行拍AV等，一連串低潮經歷罹患PTSD。

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「再一次明白了，了解自己是多麼重要的事」，今井夢露透露因為身體的問題，頭蓋骨變形壓迫到神經，造成記憶力低下時常健忘，雖然會擔心自己的病情會被寫成報導，但是為了世上有相同煩惱的人，決定站出來面對，「和自己的病戰鬥，面對它，其實不是輕鬆的事情，但是不要放棄面對，堅強地活著，我覺得是很美好的事情」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】