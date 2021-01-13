「2020年空氣」成日本熱賣商品？　膠袋裝住即賣　網民起哄齊惡搞

2020年幾乎全球停擺，這年既難過亦難忘，把這一年的空氣包起來能賣嗎？日本1名網民在twitter發帖，指弟弟早前用膠袋裝起了空氣，標明是「2020年的空氣」，稱希望拿到網上販售。一則帖文激起千重浪，網民大潑冷水之餘，更將「商品」圖片瘋狂轉載，有不少人更將圖片放到各大拍賣網站，認真地建立起了拍賣條目，惡搞地營造出「2020年的空氣」成為了拍賣網熱賣商品的爆笑假象！

網民發文指弟弟早前用膠袋盛載「2020年空氣」，稱打算拿到網上出售。（twitter@__sksz）

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該名網民在twitter發帖，透露弟弟希望販售「2020年的空氣」，並表示「對弟弟的前途感到擔心」呢，結果引來了大量網民留下爆笑回覆，有人更指「其實外國一早已經有空氣罐和空氣瓶售買」，甚至曲線稱讚「你弟弟可能是個商業奇才呢（笑）」。

不少網民認為帖文太爆笑，不滿足於只是單純地回覆和轉載分享，其後有人把圖片下載，再放到各大拍賣網，例如Mercari、Yahoo日本拍賣、樂天市場等，認真地建立起拍賣條目，令「2020年的空氣」在各大拍賣網一時之間都成為了熱賣商品，極為爆笑。

2020年全球因新冠肺炎疫情而停擺，日本亦大受影響，這一年相信沒甚麼人想重溫，而且以膠袋裝入空氣亦沒有認真，要拿來賣相信是異想天開。不過，原來空氣的確可以是有價有巿的商品，而「空氣罐頭」的來源最早可以追溯至二戰時期，世界各地一早亦有相關「空氣產品」售賣，部分更是銷情極佳。

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