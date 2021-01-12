日本暴雪奇景集：架車搵唔返　屋企被「活埋」　開水喉秒變冰柱

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

強烈寒流席捲東亞，除香港氣溫急凍外，日本也降下暴雪，有網友住家被大雪掩埋，打開窗可見有三分之二被埋著，他突發奇想在積雪上挖洞，製作「天然冰箱」，大雪也讓汽車被掩埋，車主還得手動挖開雪團才能看見車尾，也有車庫天花板結滿冰柱，車身更是鋪滿冰霜，相當壯觀。

近日日本降下暴雪，不少網友在Twitter發文分享雪中奇景，有網友受困大雪在家，打開窗戶發現窗外有三分之二被大雪掩埋，等於房子幾乎被大雪覆蓋，他直呼「拉開窗簾還以為世界末日」。該網友突發奇想，將窗戶打開後再雪牆上挖了兩個大洞，放入數瓶啤酒，親手製作「天然冰箱」，他表示「在這種情況下能享受的人就贏了」。創意的做法吸引許多網友按讚，直呼「這想法太天才了」……

日本暴雪奇景精選（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+24
+24
+24

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

此外根據日媒報道，還有不少網友貼出雪中奇景，如住家前多了一坨大雪球，挖開一看發現是汽車被積雪覆蓋；為了避免水管結冰，網友將水龍頭打開流水，想不到整支水柱直接結冰；垃圾桶上結滿冰柱；廣場上的恐龍身上蓋滿積雪，神似回到冰河時期。

還有海浪打上欄杆後，因氣溫太低竟直接在欄杆上結滿冰柱；冷氣結滿冰霜，放在戶外的拉拉熊娃娃都變成雪白臉；車庫內的汽車鋪滿冰霜，天花板上都是一根根的冰柱等奇景。

【同場加映】嚴寒下苦中作樂　韓國掀堆雪人熱潮　打卡景點Elsa慘遭毒手惹公憤（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+12
+12
+12
北愛爾蘭冬日奇景　枯木長出極罕「髮絲冰」　成因要配合多種因素
寒流襲東亞　北海道錄得零下30度　當地人都話頂唔順
【Marvel】美國隊長冰封66年還能存活？　漫威終給出「科學解釋」
北海道冬天大雪紛飛以外的景色　湖水現「冰凍泡泡」令人讚嘆

延伸閱讀：

癡男擅自叫餐給心儀女僕 還提一要求讓外送員超尷尬

花生醬搭配什麼鹹食最對味？ 網狂推「這1樣」：超讚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。