慎入！男子頭長２磅大粉瘤　女醫生割除流出「雞蛋沙律」黃金膿液

良性粉瘤雖未必危及性命，但拖延20年才看醫生，後果仍然很嚴重！美國知名皮膚科醫生「Dr Pimple Popper 」（戰痘醫師）Sandra Lee經常分享誇張病例，早前她在節目中再分享令人震驚的個案，該名67歲男病人頭上長了多個大粉瘤，居然拖足20年才求醫。醫生形容是自己見過最大的粉瘤，甚至已經大到在病人頭上「搖搖欲墜」，手術摘除最大的1個粉瘤竟重達2磅，而且內裏滿了像「雞蛋沙律」的膿液，看得網民大呼心、可怕。

美國1名67歲男子頭上長了巨大粉瘤，拖了20年才求醫。（「Dr Pimple Popper 」Twitter影片截圖）

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Sandra Lee經常在網上分享皮膚科病症，經常出現恐怖擠膿畫面。早前她在自己主持的TLC頻道節目《Dr Pimple Popper》中分享1個特殊病例。來自密歇根州懷恩多特市（Wyandotte）的 67歲男子Dennis 頭上掛着多個巨大粉瘤，稱粉瘤已經伴隨了他20年，近6年長大到嚴重影響日常生活。

Dennis 熱愛駕駛電單車，但近日因巨瘤到令他無法戴上電單車頭盔，而平日躺下睡覺都會很痛苦。其妻子Donna透露，丈夫很害怕看醫生，一拖再拖下粉瘤也愈長愈大，夫婦結婚32年，她和丈夫生活佔了過半人生，擔心丈夫再不去求醫會危及性命，最後終於說服他往求醫。

Sandra Lee初時通過視像會議看診，但正式見面才發現Dennis 的頭上像掛着3個「隨時會爆的原子彈」。「實物」令醫生也嚇呆，稱這是她見過最大的瘤，由於瘤內有液體，故被稱為「water balloon cyst」（水囊囊腫），具有浮力可以搖晃。

由於粉瘤長在頭皮位置，摘取時要非常小心，Sandra Lee切開最大的1個瘤時，發現足足有2磅重，摘除後切開，裏面流出大量黃色膿液。Sandra Lee擔心粉瘤太大會大量出血，故要隔天才移除其他較小的粉瘤，但棘手的是其餘的瘤都卡在頭上，下刀時要很小心。其他的瘤內有固態的膿，醫生形容裏面像「雞蛋沙律」，她的助手形容像「蜂蜜芥末醬」，從照片所見，粉瘤滿是一些像黃色沙律醬的膿，非常嚇人。

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手術進行期間，Donna在場不停安慰丈夫，見到纏繞丈夫多年的粉瘤被割走，瘤內的膿液全被擠出感到高興。手術相當成功，Dennis頭上3個大瘤全被摘除，只要傷口癒合就可以再戴頭盔駕電單車。Sandra Lee將個案放到Twitte分享，網民大感驚嚇，好奇為何病人會等到粉瘤長到如此大才動手術，而且粉瘤看上去非常噁心，「試像像它爆開」，看到2磅重的粉瘤被割下，有網民形容「這是薯仔吧？」。

外媒指類似摘除手術每次費用約需600美元（約4700港元），Sandra Lee稱很多人都想切除這些瘤，但它們屬於良性，未必有即時醫療需要，所以當地的保險多數不包，故皮膚科醫生未必會主動叫病人移除，但她笑言如果病人讓她拍下手術過程，會樂意免費做手術。

（綜合）

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