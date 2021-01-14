1歲嬰無口罩被拒入UNIQLO　台媽怒轟：悶死誰負責　衛生局咁回應

發文公審向來是把雙刃劍，很容易就會出現集體反彈！台灣有家長在fb群組投訴，指控弟婦帶1歲的姪子到台南永大路的UNIQLO購物時，被店員攔住要求小孩戴口罩，氣得馬上離開兼考慮打到總公司投訴，更疑找「親友團」到Google評論中留下1星負評，炮轟店方「小朋友悶死誰負責」。 結果網民一面倒為UNIQLO護航，更貼出孩子載口罩的照片，還趕去Google地圖留下5星「補血」，力撐店員緊守防疫規定，甚至連台南市衛生局都呼籲如果小孩無法戴口罩，家長就不應帶他們去人多場所。

台南永大路的Uniqlo被網民發文公審，質疑店員要求1歲小孩戴口罩的做法，認為1歲不可能戴口罩。（Google街景圖）

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台灣廣受讚譽的防疫工作早前「破功」，民眾們紛紛提高防疫意識應對疫情。不過，台灣有家長在fb群組「台南爆料公社」貼文，批評台南永大路的UNIQLO店員，竟要求「剛滿1歲」的姪子戴口罩才可進入店內，「但1歲的嬰兒就真的無法戴口罩，實在無言以對」。她更以搭捷運作比較，稱站務職員不會要求嬰兒戴口罩，而乘客也會自覺地保持合適社交距離。

台灣家長轟UNIQLO要嬰兒戴口罩：

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樓主還在帖文內加入1張Google評論的截圖，稱另一對夫婦有留下1星負評，質疑1歲小孩根本戴不到口罩，還聲稱世衛有規定5歲以下小孩不強制戴口罩等，指控店員態度極差。

帖文隨即引起熱議，但網民卻一面倒支持店員的做法，更貼出小孩戴口罩的照片，反駁樓主稱1歲根本戴不到口罩的說法。網民認為店員的做法沒錯，如果小孩真的非常抗拒戴口罩，最好的方法是不要帶他去人多地方。

網民點睇：

然而，有網民翻查Google評論發現，樓主疑號召親友到涉事的UNIQLO刷1星負評，大罵「1歲兒童戴不住口罩是家長問題嗎？小朋友悶死誰負責」、「請貴公司來教我，1歲兒童如何戴住口罩」，質疑是「親友團」，但樓主隨即回應指那些留負評的不是她的親友。有人發現刷負評的人同樣時間在另一家店留下相同的評論，認為彼此應該認識。帖文炒熱後，樓主已在群組內刪除帖文。

台南市衛生局發言人指，秋冬季市府已對8大場域作規定，因為這些埸所人流較多，為防疫要求進出民眾戴口罩，並沒有針對年齡作限制。如事件中的小孩太小無法戴口罩，為了防疫及安全考慮，家長就不應帶孩子進入，更呼籲家長在疫情期間要配合防疫措施。

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