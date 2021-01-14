無月經要小心！16歲台女姨媽從未到　700cc海量經血封印處女膜內

台灣北部一名16歲高一妹，就醫主訴近半年來偶發下腹痛及頻尿，台灣醫師推斷應該是泌尿道感染，但詭異的是驗尿結果都正常。經過仔細問診才發現，她月經「從來沒來過」，後續進行觸診時發現骨盆腔鼓出一大塊，轉介至婦產科治療，才驚覺是「處女膜閉鎖」導致700c.c.的經血全累積在腹腔內。

16歲台女為何無月經？求醫驚見處女膜透「藍紫色」（點圖放大↓↓↓）

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也曾收治類似個案的衛福部南投醫院婦產科醫師黃子菲醫師指出，處女膜閉鎖發生率大約在1千分之一至2千分之一的活產女嬰中發現，由於新生兒的生殖孔道較小，如果新生兒未發現，就可能在青少女時期發現。臨床症狀可能有腹部慢性疼痛、背痛、週期性疼痛、無月經、尿滯留及解尿困難，內診時發現處女膜無開口並鼓脹透著藍紫色，因蓄積經血在陰道之中。

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提到治療方式，黃子菲說，為處女膜造口手術並將陳舊經血引流，後續因經血滯留可能造成子宮內膜異位，若手術後出現慢性骨盆腔疼痛或是預防性使用藥物停經來治療或預防子宮內膜異位。

黃子菲提醒家長，若發現女兒有第二性徵，如乳房發育、腋毛及陰毛生長，但月經遲遲不來，即考慮至婦產科進行進一步的檢查。

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