台民眾衝Costco瘋搶暖包　52秒短片直擊貨都推冧　嬌小女擒拿17盒

寒流下港人出門要添衣，或會使用暖包取暖，而隔岸的台灣亦因寒冷天氣引發「暖暖包之亂」。台灣近日氣溫急降，當地的暖包被搶購到供不應求，有網民在桃園Costco（好市多）拍片直擊民眾在52秒內瘋傳暖包的畫面，場面非常混亂，有女生更狂搶了17盒。網民斥責大量搶購的人行為自私，認為店方有必要限購，更揶揄會「拿完開始出太陽」。

有網民拍下桃園好市多的暖包搶購情況，52秒內已幾乎搶光。（fb群組「桃園人桃園事討論區」影片截圖）

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台灣連日來出現暖包搶購潮，早有網民批評部分人過量囤貨，只會令有需要人士買不到。樓主在fb群組「桃園人桃園事討論區」上傳影片，拍到民眾到好市多搶暖包的畫面，全部顧客一入場只鎖定暖包，場面驚人。

從影片所見，賣場開店時店員已待在暖包貨架附近，客人很快推車趕至，一盒盒抱入懷中或放入購物車，其中有穿白色外套的女生更不停將暖包丟滿整架購物車，身份嬌小極戰鬥力十足，在搶購人群中來回穿插，樓主估計她搶到17盒。

瘋搶畫面逐格睇：

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人群之間你推我撞間，其他顧客也不斷推車趕到，就連暖包旁的貨物都被撞塌，場面混亂，拍片者也大呼「太刺激了」，僅僅52秒的影片架上暖包已所剩無幾，拍片者的友人看得狂笑，但亦呼籲客人們慢慢來

網民形容這是「暖暖包之亂」，又擔心暖包會不會好像之前口罩一樣要「實名制」，「是能吃嗎？搶成這樣」，更有人質疑白衣女子搶這麼多是代購，更有人上傳照片，指已經有人將暖包放上網炒賣。

網民發現有人將暖包拿上網民炒賣。（fb群組「Costco好市多 商品經驗老實說」圖片）

網民點睇：

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不過有北投的網民在另一fb群組「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，雖然看到多間店都瘋搶暖包，甚至有人一次搶40盒，但北投店因為工作人員規定每人只可買3盒，故大家都乖乖排隊，很守秩序。好市多指由於目前暖包的供貨量的確不足，會檢討下一批貨如何販售。

小知識： 近期民眾消耗大量暖包，但其實暖包用完後不必就此丟棄，過往台灣媒體《早安健康》曾找來日本家事達人Rummy，介紹發熱完的暖包的4大妙用。

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