網民一人一個慳錢大法　返工帶飯好基本　Level 10好多人都做唔到

又到月尾，還要適逢大時大節，不少打工仔都費煞思量，如何讓荷包捱到下個月。有網民就在連登討論區發帖，邀請大家分享生活中的慳錢大法，結果引來不少網民熱烈回應，本文就盤點當中10大慳家方法，你又做唔做得到？

一到月尾，打工仔都絞盡腦汁計計數，讓荷包平安捱到下個月。（示意圖，《上流寄生族》劇照）

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該網民「使用者」在連登討論區，以「一人一個生活慳錢方法」為題發文，邀請大家分享更多慳錢秘技，指自己會一次過煮好一星期的飯盒，然後放進雪櫃，「4至5日都帶飯」。在樓主拋磚引玉下，引來不少創意又實用的慳錢大計▼▼▼

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不少網民追完帖後都表示「大家生活得好苦」，又指愈睇愈想好好享受一下，「有啲慳得好誇張，你哋有咩人生目標想做？」有網民則認認真真分享貼地又實用的方法，指可以下載一些記錄生活使費的應用程式，「自自然然就會知啲錢用咗去邊」，又建議打工一族可以開2個戶口，「一個只係儲錢唔會拎錢，另一個得當月使費，加以前月份用唔晒的使費」。

對打工仔來說，公司茶水間愈豐富，就愈慳得多，有網民曾發帖比併公司茶水間的「裝備」，甚至有些如同「酒廠」一樣▼▼▼

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同場加映：12星座女邊個係大花筒▼▼▼