連登仔被送竹篙灣檢疫中心　有冷氣包3餐有零食　有一件事好難頂

本港新冠肺炎疫情未受控，有網民於連登討論區分享自己的隔離生活，表示因為爸爸是碼頭工人的緊密接觸者，於是他亦被送竹篙灣檢疫中心強制隔離。樓主稱入住後變成「在家工作」的生活，獨佔雙人冷氣房，每天吃3餐、宵夜、零食等免費供應。但隔離人士不能離開房間，成為隔離生活中最難頂的一環，樓主因不能四處走動，坦言生活有點苦悶。不少網民亦留言向樓主打氣，希望他早日「重獲自由」。

樓主表示因為爸爸在葵涌碼頭工作，與確診者有緊密接觸，所以自己亦成為「緊密接觸者的緊密接觸者」，上周六晚即被送竹篙灣檢疫中心隔離。（連登討論區圖片）

網名「天龍山治」的連登你日前以「入緊竹篙灣隔離，你問我答」為題開帖分享隔離經歷，樓主表示其爸爸在葵涌碼頭工作，與確診者有緊密接觸，所以自己亦成為「緊密接觸者的緊密接觸者」，上周六當晚即被衛生署人員用小巴接送到竹篙灣檢疫中心強制隔離。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主又指自己帶了14天的衣物、電腦、iPad等，入住後依然要繼續工作，但因為「在家工作」的人工以雙倍計算，所以並不介意，又笑言自己是「Work from竹篙灣」。

樓主又指自己已帶了14天的衣物、電腦、iPad等，入住後依然要繼續工作。（連登討論區圖片）

樓主於帖文中上載多張相片，分享自己住的房間細節。相中可見，他獨佔了雙人房，房間頗大，有電視、煲水壺、冷氣等設備，又指首晚進房時只有17度，像入雪房一樣。住後亦發現廁所去水口太細，洗澡後2小時仍未能去水，而且沒有Wifi，單是申請上網卡亦需2天時間。

+ 2

另外，每人每日3餐全包，樓主更分享餐單及飯盒的相片，可見有中西餐，而早午晚餐亦有4項選擇，主要是以飯、意粉、粥等為主，亦有三文治。樓主指雖然賣相一段，但味道仍可接受，有網民發現每餐蔬菜亦有粟米，笑言樓主食足一年份量，「出返嚟見到粟米都驚」。

+ 10 + 9 + 8

樓主續稱，曾有工作人員提醒可任叫零食，更可以指定口味，但就要約2小時才能收到。有在隔離營工作的網民表示，有不少貪心的人每日要求大量物資，「物資有時會補唔切清咗倉，有需要嘅人得不到。」

樓主又提到，至今只派過1次檢測樽，每日需量度體溫，有網民祝福樓主，希望他快點完結隔離生活，「好快捱完」、「樓主加油」、「等你出返嚟呀」。

（連登討論區）