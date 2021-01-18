日男實測成人尿片　當街「瀨尿」釀大慘劇　網民1個問題突破盲點

能夠控制便急，誰會想穿尿片？日本1名男生早前忽發奇想，希望感受一下老年時的感覺，因此穿上成人紙尿褲上街，實測該產品的功效有多強，沒想到竟然發生當眾漏尿的「大慘事」！男生把「慘劇」發生過程分享到網上後，有網民指出全因成人紙尿褲的設計原理導致是次「慘劇」，但令更多網民直指難以理解的是：「到底為什麼非得要在外面測試不可？」

該網民使用這款紙尿褲，屬於容量大但吸收力弱的類型，所以才釀成是次大慘劇。（twitter@butaninaritai7）

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該名日男在twitter上發文，表示希望感受一下老年時的感覺，並且「相當好奇到底成人紙尿褲到底實際功效有多強」，因此穿紙尿褲出門試着尿褲子看看，沒想到在「解放」過程中，發現紙尿褲吸水速度不夠，因此「第5秒左右就從兩側滿溢出來」，令樓主奇羞難當，「搞得我像在大街上漏尿的變態一樣」。

推文發表後，一眾網民最難以理解的問題莫過於「到底為什麼非得要在外面測試不可？」，更有人表示「會有在外測試的發想本身，就已經足夠被稱為變態了吧？」。亦有不少網民以專業角度分析，表示「其實市面上有滿足不同要求的成人紙尿褲，剛好這種是吸水速度較低，但容量大的類型，因此如果遇到突然大量的水分就會很容易漏出來了。」

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