越南姊妹同日結婚擺酒　親友飲1餐卻要畀2份人情　網民質疑為斂財

結婚本是喜慶事，宴請親朋好友分享喜悅也是大路做法，不過越南1對姊妹卻因同時舉行婚禮引起熱議。兩人同日擺酒招呼親友，連請帖也共同發出，但卻要求賓客給予2份人情，令人質疑她們想借結婚斂財。姊妹其後澄清，一同舉辦婚禮只是出於家庭經濟考慮，惟仍有網民不認同該做法。

越南1對姊妹共同舉辦婚禮，但因同時收取禮金引起熱議。（網上圖片）

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越南傳媒報道，事緣當地有男網民於社交平台發文大呻，指義安省有兩姊妹一同舉行婚禮，但卻要求有份參加婚宴的親友給予2份人情。該網民指，兩姊妹以同1張請帖邀請親友，飲宴也共同舉行。

從他上載的相片可見，婚宴場地外擺放了兩對新人的婚紗照，姊妹2人同樣穿起紅色禮服，2名新郎亦同樣穿着黑色西裝，4人一同與到場祝賀的親友拍照留念。男子不滿指，自己到場參與1場婚宴，卻要付上2份人情，猶如付出雙倍價錢。

帖文引來網民熱議，有人認為姊妹共同舉辦婚禮目的只為斂財，以1份成本賺取2份人情，對親友並不公平。她們事後則解釋，指由於臨近新年，實在沒有足夠金錢分開擺酒，才會聯辦婚宴。

也有人認為婚禮的形式應按主人家喜好決定，只要新人不介意，聯辦並無問題。又指該婚禮的確牽涉2對新婚夫婦，等同2個家庭，若親友介意要付2份禮金，大可選擇不出席，質疑為何赴宴後才不滿發文。

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