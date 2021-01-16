去婚宴入錯場　「水魚哥」付8800人仔畀整圍錢　新郎尋人想退錢

去飲宴走錯場的事件時有發生，但這名男子居然因為不好意思，離開時付了1圍酒席錢！內地日前傳出一條影片，顯示1位婚宴客人正在吃水魚的畫面，新郎稱要尋找片中人，想向他退回8800人民幣（約1萬港元）的酒席錢。內媒指該名「水魚哥」因遲到而錯到同1間酒店的另1場宴席，而且更坐下豪吃水魚。不過，有網民質疑去飲宴不可能入錯場，認為事件可能是炒作。事件引發不少網民分享入錯場的親身經驗，但對於「水魚哥」為何結賬而主人家不知情的事，竟有網民推測他是新娘前男友。

內地網傳常州1名男子入錯婚宴場地，後來竟留下1圍酒席錢。（微博影片截圖）

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內地近日傳出1段影片，顯示1名戴眼鏡男子在婚宴上啃食水魚，稱常州這位赴喜宴男子「去錯房間吃錯了席」，臨走時竟付了該圍酒席錢，新郎哥感「你仁我更義」，因而放上網想找回這名「紳士男」退還酒席錢。

內媒指該常名州男子當天遲到，去到酒店婚宴馬上開始，但酒店同晚有幾對新人擺酒，他沒有打擾新人，在接待處找到1個和新郎同姓的宴席就入場。由於他和新郎不熟，入場後發現空位就坐下，直至新人敬酒時他才發現自己跑錯場。男子其後竟走到前台結了他坐的那1圍枱的錢。

直至新人去結帳才發現有人提前付了1圍酒席錢，最後從酒店的監控鏡頭發現結賬男子。新郎認為即使走錯也不必付1整圍費用，故想找到他退還費用。不過也有人質疑為何上傳影片者會拍到他吃飯的畫面，該網民聲稱自己當晚也坐錯了枱，故當時有拍片留念。

事件引起網民熱議，不少人指如果屬實，那該名男子的行為仗義，然而有網民認為事件是一場炒作，稱婚宴上有男女家人接待，「坐錯的機會幾乎等於零」，又質疑為何婚宴可以單獨埋單。然而許多留言指婚宴坐錯不是新鮮事，「婚宴途中只會有客人找主人家，新郎新娘及家人都忙得很，親戚好友間很難全認識，不會察覺到多了人」。

網民點睇：

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有不少網民分享坐錯的經驗，有些甚至禮金都付了，稱婚禮內有很多不認識的，男女方家人其實不好意思問。最誇張的是有網民分享，1名男同事走去參加「炮友」的婚禮，跟新婚說是新娘的表哥，結果對方居然沒有懷疑這個第一次見面的「表哥」。

有趣的是，部分網民竟然「腦洞大開」，覺得事件最合理的解釋，是新娘認識這個男子，「新娘有苦說不出」，甚至是新娘前男友，他這樣埋單是想告訴新娘他來了，讓酒店告訴新娘。

（綜合）

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