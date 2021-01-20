你個頭爆咗呀！意男潮玩立體化妝　鯊魚上頭錯視效果超震撼

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「醜女變大媽」嘅化妝就見得多，「平面變立體」嘅化妝你又見過未？意大利一名藝術家擅長以極高超的化妝技術，在自己的面孔上製造錯視效果，營造出各種極為異想天開的效果，帶來視覺上的震撼！

意大利藝術家Luca Luce擅長以化妝品在自己的臉上打造出立體錯視效果。（IG@lucaluceartgallery_makeup）

意大利藝術家Luca Luce擅長以化妝品在自己的臉上打造出立體錯視效果。（IG@lucaluceartgallery_makeup）

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意大利藝術家Luca Luce擅長以普通妝品把臉孔當畫布，將妝容由2D提升至3D層面，打造出立體錯視效果，其IG帳戶開立至今已吸引近30萬名追隨者。Luca Luce作品的錯視效果可謂幾可亂真，甚至可以創造出諸如頭頂開洞、頭頂是張口鯊魚、臉上「長」出花朵、切開自己臉龐等令人驚人的效果，更甚者是能做到讓小雞從頭上跑出來的「錯覺」！

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