半工讀女生想買名牌銀包　男友狠批貪慕虛榮　1句令她怒喊分手

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-20 20:00

打工仔每日辛苦工作，閒時買點禮物獎勵自己實不為過。有半工讀女生於討論區發文分享，指發現銀包已變舊，因一直有做兼職及實習，打算買名牌銀包，「想買個好少少嘅用耐啲」。沒料男友得知後狠批她貪慕虛榮，更連番羞辱她，令她氣得果斷分手，直言：「無論我用咩都好，我都係靠我自己！」

有港女因打算買名牌銀包，遭男友狠批貪慕虛榮，令她忍無可忍即提分手。（《過街英雄》劇照）

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該名女生日前於Dcard討論區以「前男友話我貪慕虛榮」為題發文，稱近日發現使用了6至7年的銀包已變舊，打算自費購買新銀包更換。她憶述現有銀包是中學時期用首份兼職的薪金購買，「肉赤㗎嗰陣，不過想話可以用耐啲就買咗，嗰陣600至700蚊都覺得好貴」。

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現時已成為大學生的她也即將畢業，由於一直有做兼職及實習，經濟能力亦提高，故看中的兩款銀包也屬名牌，一來希望更「襟用」，同時也想獎勵自己，「心諗既然有能力嘅話對自己好少少啦」。女生逐將想法告訴大她3年、已投身職場的男友，沒料對方「一句得埋嚟」，批評她貪慕虛榮，更指她只是看到同事買名牌才有樣學樣，怒斥她「成日發夢想過有錢人生活」。

女生對無故被罵感到匪夷所思，反駁稱：「無論我用咩都好，我都係靠我自己，除非我係用你啲錢，如果唔係你冇資格話我」更指幾日內已果斷提出分手。她於帖文提醒一眾網民要帶眼識人，慎選朋友及伴侶，「你自己嘅價值係自己畀自己架！唔好因為人哋一兩句說話而去懷疑自己嘅價值」，又笑言即將能購買喜歡的銀包，感到非常興奮。

女生直言銀包由自己賺來的錢購買，又反駁男友指他看到同事買名牌才有樣學樣。（《過街英雄》劇照）

不少女網民看過帖文大有共鳴，直指自己花錢購買喜歡的東西根本沒有問題，「我覺得呢啲唔係貪慕虛榮，我自己負擔到，又唔會負債累累，點解唔可以買自己想買嘅嘢」、「每個人鍾意嘅嘢都唔同，攞自己把尺嚟度人，其實都幾自我中心」。

亦有人認為男友的言論反映其價值觀，直指女生分手決定非常正確，「一件小事反映佢又冇大志又自卑，飛得好」、「唔理解你用自己啲錢買關佢咩事，但還是其實佢冇安全感，覺得自己揾錢唔多驚你走？」、「自己唔鐘意買名牌，都唔使踩身邊嗰個，講埋啲咁難聽嘅說話，一啲尊重都無」。

Odelia表示價值6000港元的Chanel小羊皮銀包被頑皮的阿拉斯加雪橇犬咬爛。（Odelia_LZX@小紅書圖片）

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