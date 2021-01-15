百厭雪橇犬咬爛主人Chanel小牛皮銀包　意外看見內部用咩物料

擁有名牌手袋、銀包是不少女生夢寐以求的事，到手後會當成寶物一樣珍而重之。不過內地網民早前在社交平台小紅書大呻，自己心愛的Chanel銀包被家中的雪橇犬咬到支離破碎，但這一咬讓她看見銀包內部用什麼物料。

Odelia表示價值6000港元的Chanel小羊皮銀包被頑皮的阿拉斯加雪橇犬咬爛。（Odelia_LZX@小紅書圖片）

該名叫Odelia的內地網民上月於小紅書上載相片，表示價值6000港元的Chanel小牛皮銀包被頑皮的阿拉斯加雪橇犬咬爛，可見彩藍色銀包的四角被咬到「皮開肉綻」，變成一塊塊碎片，可幸的是雪橇犬沒有咬破主人的信用卡，但仍令Odelia相當無奈又心痛。

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不過銀包被狗狗意外咬爛，讓Odelia看見銀包內部「真正的材質」，認為看起來像紙板，「之前只知道香奶奶家（Chanel）有小羊皮、牛皮、荔枝皮，從來沒想過有機會了解裹面真正的材質。」

Odelia及後沒有懲罰狗狗，更托朋友買回1個全新的Chanel 19系列銀包，坦言：「養阿拉斯加真的需要好心臟，這次算是開眼了。」

相片引來不少網民留言，笑稱狗狗面對着自己的惡行仍絲毫不驚，其表情好像在說自己又有一項成就解鎖，「狗生圓滿了」、「居然把卡完整留給你」、「牛皮真香」。不過有網民解釋那不是紙板，而是紙托，目的令皮革固定外型，增加使用時可承受的拉扯力度。

（小紅書）

▼▼▼同場加映：咬爛名貴內衣狗狗▼▼▼

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