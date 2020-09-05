觀塘搭港鐵被偷走Hermès銀包　賊人狂碌卡近12萬　事主出PO警世

財不可露眼，否則隨時成為賊人的目標。有網民日前分享一則在搭港鐵時被偷銀包的慘痛經歷，除了損失價值約2萬元的愛馬仕（Hermès）銀包，還先後被人嘗試簽帳近12萬元，幸好其中一間銀行有致電事主確認，而另外共涉款5萬元的簽帳則已被凍結調查。事主直指賊人作案手法專業，形容最近香港經濟不景，市民更應時刻提防扒手，尤其在事發的觀塘一帶。

事主在觀塘站上車時被1名男子推撞，半小時後才發現銀包被偷。示意圖。（資料圖片）

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事主昨日在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，表示上月25日放工乘搭港鐵回家，當時背着斜孭袋在觀塘站上車，惟車門快將關閉時，被1名男子推撞；她當下未察覺異樣，事後回想對方眼神閃縮。

事主在半小時後才發現銀包不翼而飛，原本以為自己「大頭蝦」遺漏在公司，但不久即收到信用卡公司來電，要求確認一筆逾6.9萬元的簽帳。她否認為本人使用信用卡後，成功阻截，並立即致電另一信用卡公司報失，可惜該卡已被人在油塘的萬寧和惠康簽帳5萬元，估計是用來購買現金券，賊人更分開2萬元和5000元各兩筆款項，以避免公司通知持卡人。

事主稱自己孭着沒有拉鏈的斜孭袋，網民提醒最近賊人猖獗，大家應使用有拉鏈的手袋。示意圖，非當事人。（Unsplash／stilclassics）

計及愛馬仕銀包和現金，事主合共損失近7萬元，但其中5萬元簽帳暫時被凍結調查，她亦已經報警，指警方需向店舖索取閉路電視片段。事主形容今次的賊人手法專業，尤其「報案後得知觀塘一帶」有許多集團式扒手，估計下手前已跟蹤她。

事主坦言，「自問平時都幾小心，但都畀人有機可乘」，加上本港近期經濟不景，偷竊和搶劫案日趨頻繁，故分享今次遭遇提醒大家小心保管財物，「因為未發生喺我自己身上之前，我都唔敢相信會咁容易遇到這種事情」。

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