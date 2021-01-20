Ambush潮牌手帶似足索帶賣逾$4400　IKEA用1張圖抽水獲讚頂級頭抽

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-20 16:00

【Ambush／手帶／索帶／IKEA／抽水】日本潮牌Ambush日前推出潮流飾物，外形似足膠索帶的手帶售價竟超過4000港元，引起網民關注！IKEA宜家家居就發文抽水，指同樣的價錢可以在他們的店舖內買到近100套索帶回家，「有剩嘅，你鍾意索邊度都得」。帖文引來網民激讚，笑指小編「頂級頭抽」，更建議IKEA推出其他顏色的索帶。

Ambush潮物手帶售價不菲，但造型極似膠索帶，被網民瘋狂恥笑。（FARFETCH）

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Ambush推出的手帶與大家日常生活中看到的索帶外表沒有太大分別，只並非平時常見的白色，更說有以下2個「特點」：【點擊下圖即睇有咩咁特別▼▼▼】

IKEA昨晚就在facebook專頁上發帖文抽水，指只需要約4000元就可以在IKEA買到100套索帶，「到時索晒屋企啲電線，有剩嘅……你鍾意索邊度都得～」。根據IKEA上載的圖片，相關索帶每套114條售價為49.9元，換言之1條價值4475元的Ambush手帶可以買到多達10,146條普通索帶。圖中的索帶更被擬人化，問大家：「我咁潮，索唔索？」

IKEA在facebook專頁上發文抽水。（facebook專頁「IKEA 宜家家居」圖片）

帖文獲得網民熱烈回應，並熱烈留言討論：【點擊下圖即睇網民留言▼▼▼】

其實Aｍbush過去都推出不少引起話題的潮物，3000多元木衫夾……耳飾，你見過沒有？以下就是部分例子！【點擊下圖放大即睇▼▼▼】

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不過，其實4000元索帶……手帶（手鐲）、3000元衫夾……耳飾都只是小兒科，即看Ambush還有什麼突出產品，要幾貴有幾貴▼▼▼

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除了Ambush，亦有不少品牌潮物引起熱論，例如Corrina Goutos推出的「打火機」型髮夾：【點擊下圖放大即睇▼▼▼】