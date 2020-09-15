英潮牌Irregular Choice《花木蘭》聯乘鞋　網民笑爆：紙紮味濃

【花木蘭／Mulan／迪士尼】真人版《花木蘭》（Mulan）電影因疫情延遲上映，之後更連番引起政治問題，包括「#boycottmulan」和「#supportmulan」，其後影片尾鳴謝包括新疆公安部的部門，再引發海外輿論爭議。而電影在內地上映後票房及口碑皆不如理想，在內地影視評論網站「豆瓣網」僅得4.8分。中國官媒《環球時報》英文版Global Times指出，《花木蘭》在中國遇挫，是其藝術水平低劣和誤解中國文化所致。 電影失利亦連累周邊產品當災，有網民翻出英國品牌Irregular Choice與《花木蘭》動畫的聯乘產品，嘲笑其鞋款在用色及風格上「紙紮味濃」，形容是硬加上外國人眼中的東方元素，而且最便宜的都要85英鎊（約846港元），網民形容太貴，更批評款式是「燒給先人也不要」。

英國品牌Irregular Choice曾推出《花木蘭》聯乘商品，6款鞋的設計在用色及風格上都令人難以接受。 （網站「Irregular Choice」圖片）

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劉亦菲版的《花木蘭》從拍攝至上映都爭議不絕，登陸中國後未能取得預期成果，連累卡通版的聯乘產品成為箭靶，有網民翻舊帳發現英國潮流品牌Irregular Choice過去曾與迪士尼合作推出Disney Collection，以多個迪士尼卡通人物設計鞋款，當中包括6款卡通版《花木蘭》。

該款6款花木蘭鞋都使用極之鮮明的顏色，加上多種外國人眼中的東方元素，例如蓮花、紙扇、杜鵑花等等，部分鞋款更在鞋頭上加上花木蘭及守護龍木鬚的公仔頭，相當硬來。這6款鞋誇張搶眼，但在華人眼中卻覺得老土，在Irregular Choice官網仍然有售，價格為85至245英鎊（約846至2440港元）。

近日有華人網民在討論區轉貼這些花木蘭鞋，不少人形容「紙紮味濃」，笑稱「穿它通往極樂世界嗎？奈何橋？」、「我都懷疑迪士尼是不是很討厭花木蘭這個角色」、「潮流嘢我識條鐵」。但亦有人唱反調，指有關鞋款是要賣給外國客人，「老外就是喜歡大紅大綠的浮誇中國風」

（電影《花木蘭》劇照）

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《花木蘭》原訂在今年3月上映，但戲院因為疫情而關門，令電影拖了足足半年，延至本月4日才能在串流平台及戲院上映。在電影上映之前，擔綱主角花木蘭的劉亦菲就因為在微博公開支持香港警方而引起網民不滿，掀起#boycottmulan的抵制潮，其後亦出現對抗杯葛的#supportmulan。

電影上映後，其片尾致謝名單成為另一風眼，因為當中包括多個中國政府部門，其中就有吐魯番公共安全局，結果引起外國政界人士的注意，亦有網民批評迪士尼是「迫害新疆維吾爾人權的幫兇」。有美國議員發聯署信，要求迪士尼就多個問題提供資料，包括「當在有廣泛可見以及可信報道稱中國政府及共產黨侵犯有關人士的人權時，迪士尼是基於什麼理由繼續（在新疆）拍攝這部電影」，「在新疆取景是否為確保電影能進入中國市場」等等。

在Colourpop網站上就曾有花木蘭化妝品套裝推出，當中包括眼影、唇膏、腮紅等等。（網站「Colourpop」圖片）

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事業上，《花木蘭》是迪士尼其中一個很賣錢的品牌，過往亦推出過很多有關產品，除了鞋子外，美國彩妝品牌Colourpop網站上就曾有花木蘭化妝品套裝發售，當中包括眼影、唇膏、腮紅等等。不過產品包裝比起「花木蘭鞋」的設計較易令人接受，例如眼影盒以紅色為主調，加上花木蘭公仔、「忠勇真」及「MULAN」字樣，風格較為平實。

在Disney的官方網店上面，亦有不少《花木蘭》紀念品出售，部分設計算是「大路」，但亦都有一些硬加上中文字，以符合外國人口味。