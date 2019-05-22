山寨Supreme上海開旗艦店　A貨Logo一模一樣　粉絲：比正牌還要好

賣冒牌賣到開旗艦店算是一種成就嗎？美國潮牌Supreme出名多冒牌店，日前上海更開設名為「Supreme Italia」的冒牌旗艦店，不論Logo、設計等都抄到十足，開店時門外大排長龍，不少內地粉絲光顧。其實這冒牌品牌2月已在上海開店，當時氣得正牌創辦人大罵「這個犯罪企業去到全新境界，這是徹底的冒牌和抄襲」。現時正牌和冒牌雙方同時向內地註冊商標，有內地法律專家認為，當局可能同時拒絕註冊，即冒牌在法律漏洞下可繼續生存。

Supreme的冒牌店在上海開設旗艦店，不少人排隊朝聖。（「Supreme DROPS」Twitter圖片）

Twitter有網民笑言，正門Logo上有一個人頭，所以與正牌Logo不一樣，並非冒牌。（「Supreme DROPS」Twitter圖片）

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今年2月冒牌的「Supreme Italia」在上海開了第一間實體店，美國正牌「Supreme NY」當時發聲明，指責該品牌屬假冒，但難阻其發展，冒牌早豪言要大擴張，在全球開設70家「Supreme Italia」實體店。店舖內的滑板設計、顏色、字體、標誌等，都和正牌一樣，令人難分真假，連Supreme與其他品牌的聯乘作品，都照樣複製。

上月Supreme正牌創辦人James Jebbia接受《Business of Fashion》時狠批：「這個犯罪企業去到全新境界，這是徹底的冒牌和抄襲。」即使如此，冒牌的上海旗艦店近日開幕還是大排長龍，不少內地網民大讚，甚至指山寨貨品比正牌還好，甚至有中國傳媒認為「冒牌說」是「來自海外的羞辱」。

正牌Supreme位於紐約的門市，有外國網民稱冒牌店更好看。 （「Supreme」官網圖片）

有外國網民在Twitter質疑為何中國當局會容許事件發生，又笑言「他們賺的錢可能比正牌還多」，但亦有人大讚冒牌店的設計，「這店比紐約的那間還好看」，認為冒牌的價格會更便宜，「我覺得很好，不是每個人都想花5000美元買件衛衣的」。

「Supreme Italia」由意大利黑手黨創立，不少當地人以為正牌Supreme是意大利原創，其實它由英國商標公司「International Brand Firm」（IBF）持有，這間公司還持有一個叫「Supreme Spain」的品牌。「Supreme Italia」透過一間中國公司在上海開店，並正向中國當局註冊「Supreme」商標。雖然「Supreme NY」亦正向中國註冊商標，但他們沒有向中國發貨，市場上沒有他們的「行貨」。

《NSS》雜誌訪問了一名中國法律專家，他指現時最可能的情況，是中國當局會同時拒絕雙方申請，在市場留下法律漏洞，換言之，山寨品牌可繼續經營。但有外國傳媒指出，持有「Supreme Italia」的IBF公司未有在中國註冊，屬違法經營，隨時有關閉可能。

（綜合）