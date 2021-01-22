3古籍預言2021年│再爆動物瘟疫　「人民留一半」意味更大災難？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-01-22 23:00

新冠肺炎疫情在2020年肆虐全球，接下來的2021年會否出現轉機？YouTube頻道「腦洞烏托邦」為此翻書引用3本著名古籍，包括《皇極經世》、《地母經》及《諸世紀》（Les Propheties）來預測今年走勢。其中發現有詩籤預測疫情稍為緩和後，可能會再爆發動物瘟疫，甚至是更大災難，「人民留一半」的死亡預言更讓人不寒而慄。

2020年全球飽受新冠肺炎疫情衝擊，接下來的2021年會否出現曙光？（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

YouTuber「小烏」表示，雖然《皇極經世》、《地母經》與《諸世紀》分別來自不同朝代，甚至有東西文化之分，但都不約而同地預測2021年未必是否極泰來的一年。

「山火賁卦」吉中帶凶？

《皇極經世》對2021年的年卦是山火賁卦。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

由北宋理學家、哲學家邵雍所著的《皇極經世》，是一本基於《易經》六十四卦圓圖演化而成的預言古籍。書中推算每一個年份都有其配卦存在，按其所述2021年的年卦為「山火賁卦」，卦象以「艮」上卦，「離」為下卦，解作「山下有火，火燎群山」，暗含「日落西山」景象；當中「賁」這個字折開後，分別是「卉」字和「貝」字，可解作貝殼內裝滿花卉的裝飾意思。

「小烏」認為由此看來卦象為吉中帶凶，並以孔子對「山火賁卦」的看法作為參考。

👇👇👇按圖了解前人對2021年「山火賁卦」看法👇👇👇

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《地母經》（另稱《黃帝地母經》）作者與來源至今已無從考據，但它自古便有預測每年農耕收成的用途。書中根據古代六十甲子紀年法排列，以10天干、12地支紀年，60年為一個周期循環，並以「一詩一卜」預言該年災害情況。

據其所述，2021年屬辛丑年，「詩籤」為「太歲辛丑年，疾病稍紛紛。吳越桑麻好，荊楚米麥臻。春夏均甘雨，秋冬得十分。桑葉樹頭秀，蠶姑自歡欣。人民漸蘇息，六畜瘴逡巡。」；「卜卦」部分則是「辛丑牛為首，高低甚可憐。人民留一半，快活好桑田。」。

《地母經》自古便有用來預測每年農作物收成的作用。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

「人民留一半」喻意大量死亡？

有說這一詩一卜是預言時下疫情會逐漸平息，惟接下來將出現新的瘟疫。屆時無論上至高官，還是下至平民都不會好過，只得各自愁苦。

👇👇👇按圖了解《地母經》在2021年的詩籤與卜卦解說👇👇👇

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由法國預言家諾齊擔瑪士（Nostradamus）所著的《諸世紀》（Les Propheties）（另稱《百詩集》），被指是基於占星術著成。書中分成12卷，每卷約有100篇左右的「4句詩」，每一篇詩均是對未來的一則預言，並一直延續到公元3797年。

新型病毒崛起？

有人將《諸世紀》的詩解讀為2021年將有「殭屍病毒」出現。（電影《屍殺列車》劇照）

據稱此書準確預言了多件世界大事，包括法王亨利二世之死、法國大革命、希特拉（Adolf Hitler）崛起、戴安娜皇妃（Diana, Princess of Wales）之死以及911恐怖襲擊等。書中被指對2021年有4句詩的預言，有人將之解讀為世界將有一種令人半死不活的「殭屍病毒」出現，年輕人將會愈來愈少；人類在經歷災難後，將面臨更大的危機，甚至有隕石撞擊地球的事件。

👇👇👇按圖詳看《諸世紀》對2021年預言的詩句👇👇👇

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【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】