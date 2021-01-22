《阿森一族》貼中賀錦麗就職衣着？熱數10個神預言　呢個最震撼

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-22 13:15

【美國總統／副總統／賀錦麗／阿森一族／預言／The Simpsons】《阿森一族》預言又中？美國第46任總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris），於1月20日在華盛頓國會大樓出席就職典禮。賀錦麗一身高貴大方的紫色套裝意外成為網民的焦點，皆因其打扮竟與卡通片《阿森一族》（The Simpsons）的情節非常相似，不少人都直呼「太誇張」，亦有人認為賀錦麗是故意參考卡通片的角色穿法。

《阿森一族》於2000年播出一集講述阿森二女莉莎（Lisa Simpsons）將會成為美國史上第一位女總統，而她宣誓時穿上紫色套裝配襯珍珠頸鏈及耳環，正與賀錦麗的衣着幾乎一模一樣。（《阿森一族》劇照）

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《阿森一族》於2000年播出一集名為「Bart To The Future」，講述阿森二女莉莎（Lisa Simpsons）將會成為美國史上第一位女總統，而她宣誓時穿上紫色套裝配襯珍珠頸鏈及耳環，正與賀錦麗的衣着幾乎一模一樣，而莉莎上任時還提及劇中的上任總統「特朗普」，令人再度關注《阿森一族》「預言」情節又要實現。

賀錦麗一身高貴大方的紫色套裝意外成為網民的焦點，皆因其打扮竟與卡通片《阿森一族》（The Simpsons）的情節非常相似。（資料圖片）

不過有網民就覺得難以置信，笑言是賀錦麗刻意參考卡通片中的打扮，特意掀起討論，又指《阿森一族》今次亦不是100%「貼中」，因賀錦麗今次只是以副總統身份上場，已非「首位女總統」。

《阿森一族》於1989年12月17日開播，為美國黃金時段播出歷時最長的情景喜劇，由於其情節不時跟現實發生的事件吻合，令人驚歎其「神預言」的功力。而最令人深刻的莫過於2000年播出的一集，出現特朗普成為美國總統的一幕，最終特朗普果然在16年後當選美國第45任總統。

除了政治層面的「神預言」，關於娛樂圈、體育界的「預言」亦曾經成真，以下為網民眼中10個《阿森一族》經典「神預言」：

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