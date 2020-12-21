印度神童冬至預言成真？英國變種病毒外仲有呢啲　2021年會更慘？

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【印度神童／預言／大災難】年僅14歲、以占星師自居的印度神童阿南德（Abhigya Anand）曾預言，2020年12月21日或之前會出現令「數以百萬計的人內心恐慌」的事。早前有網民半開玩笑，認為是指Pornhub大規模刪片事件，然而英國衛生大臣夏國賢警告，新型冠狀病毒肺炎變種病毒株已經失去控制，令人聯想到神童的預言於冬至成真。

事實上，阿南德對來年仍有不少預言，而且他預言將發生的事件或令更多人恐慌！不少網民均聯想到近日各國的新聞，擔心2021年的世界或會比今年更動盪、更令人不安。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難。（YouTube截圖）

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根據印度神童阿南德的預言，木星與土星於12月19至28日交會，且會持續到明年3月，或會帶來戰爭、瘟疫、流行病爆發及經濟崩潰等，而這場危機的嚴重程度或遠超過新冠肺炎疫情。而在此之前，12月21日或更早時間，會出現令「數以百萬計的人內心恐慌」的事，剛好英國衛生大臣夏國賢於12月20日指出，英格蘭部份地區的新冠肺炎變種病毒株傳播已失控，令預言成真的說法不脛而走。

「預言成真」引來大批網民討論，更有人翻出近日世界各地發生的新聞，認為與預言有關，應驗成為令人「內心恐慌」的事，更擔心2021年世界將迎來更艱難的1年。

令人「內心恐慌」的事仲有呢啲▼▼▼

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以下為印度神童Abhigya Anand 2021年預言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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印度神童Abhigya Anand對於解決危機亦提出了7大辦法：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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世界各地都有不少人士對未來作出預言，包括以下的英國靈媒Nicolas Aujula及波蘭千里眼Krzysztof Jackowski。

👇👇👇即睇英國靈媒Nicolas Aujula 2021年預言：

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👇👇👇即睇即睇英國靈媒Nicolas Aujula過去部份預言：

👇👇👇即睇波蘭千里眼Krzysztof Jackowski 2021年預言：

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